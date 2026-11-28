Eintracht-Trainer Adi Hüter lässt Can Uzun im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart außen vor. Der Offensivstar hat einen Trainingsrückstand und steht nicht im Kader.

Der 21-jährige Offensivstar Can Uzun steht beim Bundesliga -Topspiel der Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart nicht im Kader. Trainer Adi Hütter verzichtet bei diesem wichtigen Duell komplett auf den türkischen Nationalspieler. Der Grund für diese Entscheidung ist ein spürbarer Trainingsrückstand.

Gründe für den Ausschluss aus dem Kader

Can Uzun war zwar kürzlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und hatte seine Erkältung überwunden. Körperlich ist er jedoch für Adi Hütter noch nicht in der Lage, in einem solchen intensiven Spiel eingesetzt zu werden. Selbst eine mögliche Einwechslung als Joker wird vom Trainer nicht in Betracht gezogen.

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Noch am Donnerstag hatte Adi Hütter auf einer Pressekonferenz die Situation offen gelassen und nicht eindeutig zugesagt, ob Can Uzun fit genug wäre. Nun steht jedoch fest, dass der Offensivstar sich mit seinem Comeback weiter gedulden muss. Ein Einsatz beim Gastspiel in Baden-Württemberg ist nicht möglich.

Adi Hütter warnt vor starken Schwaben

Der 56-jährige Trainer Adi Hütter hat vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart gewarnt. Er erklärte, dass die Spielweise der Schwaben, sowohl mit als auch ohne Ball, ihm sehr imponiere. Er bezeichnete die Mannschaft als sehr gut mit viel Qualität im Kader.

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Gerade gegen einen solch starken Gegner hätten die technischen Fähigkeiten und die überraschenden Aktionen eines fitten Can Uzun gut getan. Dennoch setzt Hütter auf die vorhandenen Reserven, da der Spieler nicht fit genug ist.

Frankfurt kämpft um internationale Plätze

Die Eintracht Frankfurt hat in den letzten Bundesliga-Spielen auch ohne Can Uzun Punkte geholt. Die Mannschaft hat sich dabei bis auf den siebten Tabellenplatz vorgearbeitet. Ein Sieg beim VfB Stuttgart, der auf Platz zehn steht, wäre ein wichtiger Schritt.

Die Frankfurter wollen damit ihren direkten Konkurrenten im Kampf um die internationalen Startplätze weiter distanzieren. Die Leistung der Mannschaft wird daher unter einer besonderen Lupe stehen, besonders da Can Uzun fehlt.

Weitere Spiele in der engen Kalenderwoche

Für Can Uzun geht es nun darum, seinen Trainingsrückstand so schnell wie möglich aufzuholen. Mit dem Gastspiel beim VfB Stuttgart beginnt für die Eintracht eine heiße Woche mit vielen Spielen. Die Fitnesstests werden in den kommenden Tagen entscheiden.

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Vielleicht ist Can Uzun bereits beim Pokal-Kracher gegen Borussia Dortmund am Mittwoch wieder mit von der Partie. Dieses Spiel findet um 20.45 Uhr statt. Bis dahin muss sich der Spieler weiter in den Hintergrund stellen, um voll belastbar zu sein.