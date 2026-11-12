Eintracht Frankfurt Frauen erreichen Europa-League-Viertelfinale nach Sieg

Eintracht Frankfurt Frauen gewinnen Achtelfinal-Rückspiel gegen PSV Eindhoven mit 2:1 und ziehen ins Viertelfinale der Europa League ein. Das Los bringt die spanische Kraftprobe.

Die Eintracht-Frauen haben die Runde der letzten acht im Europa Cup offiziell erreicht. Durch den 2:1-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSV Eindhoven bleibt der Traum vom Titelgewinn in Europa bestehen. Trainer Niko Arnautis und Sportchefin Babette Peter zeigen sich zufrieden über das Weiterkommen, kritisieren aber gleichzeitig die mangelnde Effektivität bei der Torausbeute.

Entscheidender Sieg im Achtelfinal-Rückspiel

Der Ausgang des Duells gegen die niederländischen Vertreterinnen war für die Frankfurterinnen bereits nach sieben Minuten weitestgehend geklärt. Nach einer Notbremse gegen Laura Freigang musste die PSV-Spielerin Gwyneth Hendriks den Platz verlassen. Diese personelle Schwächung nutzte Eintracht Frankfurt konsequent. Amanda Ilestedt erzielte in der 26. Minute das 1:0, womit die Frankfurterinnen die Führung übernahmen und das Hinspiel-Souveränität festigten.

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Die Holländerinnen zeigten jedoch Widerstand und egalisierten in der 58. Minute den Stand durch ein Tor zum 1:1. Doch diese Phase der Unsicherheit währte nur kurz. Direkt eine Minute später sorgte Rebecka Blomqvist für die Entscheidung. Ihr Treffer zum Endstand von 2:1 bedeutete das Aus für PSV Eindhoven und sicherte den Einzug in die nächste Runde. Die Gesamtbilanz nach dem 2:0 im Hinspiel zeigt die Dominanz der Eintracht-Frauen in diesem Duell.

Kritik an Chancenverwertung trotz Qualifikation

Trainer Niko Arnautis betonte nach dem Abpfiff die taktische Disziplin seiner Mannschaft. Er verwies darauf, dass Eintracht Frankfurt nach dem Roten Karten von Hendriks das Spiel klar dominiert habe. Für Arnautis ist die Freude über das Viertelfinale groß, dennoch mahnt er zur Wachsamkeit. Er räumte ein, dass man in manchen Phasen mehr Tore hätte erzielen müssen, um die Partie noch vorzeitig abzuschießen.

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Auch Sportchefin Babette Peter teils die Sichtweise der Trainerstabs. Sie zeigte sich zwar erfreut über den sportlichen Erfolg, haderte aber mit der liegengelassenen Chancen. Ihrer Meinung nach war die Mannschaft in verschiedenen Phasen nicht effektiv genug im Abschluss. Die Kritik der Führungsebenen unterstreicht den hohen Leistungsanspruch im Verein, der auch bei Erfolg nicht nachlässt.

Spanisches Los im Viertelfinale erwartet

Die Reise geht weiter in der Runde der besten Acht, die im Anfang Februar stattfindet. Die Eintracht-Frauen warten nun auf das Losergebnis oder stehen bereits fest im Achtelfinal-Achtel. Als spanischer Vertreter wird Real Sociedad als Gegner im Raum stehen. Diese Begegnung gilt als eine der härteren Aufgaben auf dem Weg zum Finale.

Die Vorbereitung auf die spanische Kraftprobe beginnt nun für das Team von Niko Arnautis. Die Erfahrung aus dem Duell gegen PSV Eindhoven, insbesondere der Umgang mit der personellen Überzahl nach der roten Karte, wird eine wichtige Rolle spielen. Die Fans dürfen nun gespannt sein, ob die Frankfurterinnen auch gegen einen starken Gegner wie Real Sociedad ihre Chance wahren können.

Die Stimmung im Verein und unter den Anhängern hat sich positiv gewendet. Der Weg ins Viertelfinale gibt neuen Schwung für die restliche Saison. Die Kombination aus defensiver Stabilität und der Fähigkeit, wichtige Tore zu erzielen, könnte der Schlüssel zum Erfolg gegen die spanischen Rivalen sein. Die Eintracht-Frauen blicken nun optimistisch auf die kommenden Aufgaben.