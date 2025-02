Eintracht Frankfurt gegen Wolfsburg: Vorentscheidung im Meisterschaftskampf?

Die Frankfurter Eintracht steht vor einer wichtigen Aufgabe: Nach der Pokalniederlage gegen den FC Bayern München geht es bereits am Sonntag beim VfL Wolfsburg weiter. Im Meisterschaftskampf könnte dabei bereits eine Vorentscheidung fallen.

Woche der Entscheidungen: Nach der Pokalniederlage gegen den FC Bayern muss die Frankfurter Eintracht bereits am Sonntag wieder beim VfL Wolfsburg ran. Im Meisterschaftskampf könnte dabei bereits eine Vorentscheidung fallen.n. V. gegen den FC Bayern München bleibt der Frankfurter Eintracht nicht lange Zeit für Wehklagen. Bereits am Sonntag (16.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet mit der Partie beim VfL Wolfsburg das nächste richtungsweisende Spitzenspiel auf den Tabellenführer, der mit einem Sieg sechs Punkte zwischen sich und den VfL bringen könnte.sein Team auch noch zwei Tage nach der Pokal-Niederlage. Dass nun gleich die nächste schwere Aufgabe auf seine Mannschaft wartet, sieht der Trainer positiv:'Es ist schön, dass wir direkt ein weiteres Highlight-Spiel haben.' Ein, zwei Tage Verarbeitungszeit habe die eine oder andere Spielerin schon gebraucht, um das bittere Pokal-Aus zu verarbeiten, inzwischen sei aber alles aufgearbeitet und der Blick gehe nur noch Richtung Wolfsburg.im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen die TSG Hoffenheim. Für den VfL war es die erste Pokal-Niederlage seit 2013. Niederlagen gegen Frankfurt kennt Wolfsburg dagegen bereits: Das Hinspiel konnte die Eintracht mit Die Frankfurter Defensive wird gegen den körperlich starken VfL im Vordergrund stehen, Standards vermeiden, hohe Bälle abwehren und möglichst viel eigenen Ballbesitz generieren, so sieht die Marschroute der Eintracht aus. Arnautis erwartet eine umkämpfte Partie:'Wir haben eine super Ausgangslage. Unsere Leistung gegen Bayern war top. Das sollte uns Mut für Sonntag machen. Aber wir müssen über 90 Minuten funktionieren, und damit rechnen, dass Wolfsburg erst einmal eine Druckphase haben wird.'Die sollte aber auch die Eintracht zwischendurch mal haben, die mit Laura Freigang (16), Nicole Anyomi (13) und Geraldine Reuteler (12) die drei derzeit besten Scorerinnen Liga stellt, und am Sonntag lediglich auf die Langzeitverletzten Barbara Dunst, Dilara Acikgöz, Ilayda Acikgöz und Sophie Nachtigall verzichten muss





