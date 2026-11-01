Eintracht Frankfurt gewinnt 3:1 gegen HSV - Bundesliga-Rekord für Onyedika

Eintracht Frankfurt besiegt HSV mit 3:1 und beendet Fluch. Raphael Onyedika wird zum 300. Torschützen, Youngster Ilicevic feiert Debüt.

Eintracht Frankfurt hat im deutschen Profifußball mit einem klaren 3:1-Sieg beim Hamburger SV gewonnen. Das Spiel fand in der aktuellen Saison der Bundesliga statt und markiert einen bedeutenden sportlichen Erfolg für die hessische Mannschaft. Der HSV unterlag erneut, nachdem man bereits am Vorwochenende im Pokalwettbewerb gegen denselben Gegner ausgeschieden war.

Eintracht Frankfurt besiegt HSV deutlich

Die Hessen zeigen sich in herausragender Verfassung und beenden damit eine Durststrecke in der Liga. Es ist nun zum ersten Mal seit November 2025, dass die Eintracht wieder zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnt. Dieser Doppelerfolg innerhalb von nur fünf Tagen unterstreicht die aktuelle Dominanz der Mannschaft von Trainer Adi Hütter. Der HSV musste sich dabei zwei Mal geschlagen geben, was die Motivation der Frankfurter Spieler noch weiter beflügelte.

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Der Jubel nach dem Finalpfiff war von einer besonderen Geste geprägt. Die Torschützen Younes Ebnoutalib, Can Uzun und Noel Aseko imitierten die drei Affen-Emojis: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Diese Geste wurde von Beobachtern als Botschaft gedeutet, die sich gegen die Kritik richtet, die vor allem der HSV im Vorfeld geübt hatte. Die Spieler zeigten sich damit unbeeindruckt von äußeren Einflüssen und fokussierten sich voll auf ihre Leistung.

Erfolgserlebnis durch Gegentreffer erst

Der Spielverlauf begann für Eintracht Frankfurt extrem stürmisch. Zunächst hatte der Nationalspieler Ebnoutalib in der siebten Minute noch Pech und scheiterte an einem stark parierenden Heuer Fernandes. Doch nur drei Minuten später, in der zehnten Minute, änderte sich die Situation. Can Uzun spielte die Vorlage für Chaïbi, der den Ball quer vor das Tor legte.

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Ebnoutalib rannte nach, doch der HSV-Abwehrspieler Warmed Omari versuchte zu klären und beförderte den Ball unglücklich ins eigene Netz. Frankfurt führte damit 1:0. Doch der Hamburger SV reagierte sofort. Muheim flankte ins Zentrum, und nach einem Kapitalfehler von Brassier kam Grönbaek an den Ball. Er spielte für Terem Moffi auf, der im Fallen einschieben konnte. In der vierzehnten Minute stand es dann 1:1. Moffi hatte bereits im Pokal am Dienstag gegen Frankfurt getroffen.

Onyedika erzielt historisches Bundesliga-Tor

Nach der ereignisreichen Anfangsphase verloren vor allem die Frankfurter etwas den Faden. Der Ausgleich schien die Mannschaft zu verunsichern, und Frankfurt konnte sich kaum noch gute Torchancen erarbeiten. Doch offenbar fand Trainer Adi Hütter in der Kabine die richtigen Worte. Nach einer Ecke setzte sich Brassier gegen Adeline durch. Sein Kopfball konnte Heuer Fernandes nur nach vorne abklatschen lassen.

Dort stand Raphael Onyedika goldrichtig und staubte aus kurzer Distanz zum 2:1 ab. Dies geschah in der zweiten Halbzeit, speziell in der vierundsiebzigsten Minute. Für den Neuzugang, der im Sommer aus Brügge kam, ist es sein erster Treffer im Trikot der Eintracht. Ein besonderer Rekord wurde dabei erreicht: Onyedika wurde zum 300. unterschiedlichen Torschützen in der Geschichte der Bundesliga für die Eintracht. Dies ist ein laufender Bundesliga-Rekord.

VAR kassiert Treffer und Hütter sichert Sieg

Die Eintracht ließ nicht locker, obwohl man haarscharf die Vorentscheidung verpasste. Uzun spielte den Ball herrlich in die Schnittstelle zu Knauff. Dessen Querpass verwandelte Chaïbi. Der VAR kassierte den Treffer jedoch, da Knauff bei Uzuns Zuspiel minimal im Abseits stand. Dies geschah in der sechsten Minute der zweiten Halbzeit, also in der sechsten Spielminute nach dem Seitenwechsel.

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Dennoch machte die Eintracht den Deckel schließlich durch Younes Ebnoutalib zu. Er erzielte in der neunten Minute der Nachspielzeit der regulären Spielzeit den dritten Treffer. Noch ein besonderer Moment ereignete sich in der Nachspielzeit: Frankfurts Jahrhundert-Talent Niko Ilicevic kam zum Einsatz. Mit seinen 16 Jahren wird er damit geteilter jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte zusammen mit dem Ex-Dortmunder Moukoko.