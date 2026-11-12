Eintracht Frankfurt gewinnt Elfmeterschießen gegen PSV Eindhoven

Eintracht Frankfurt zieht nach einem knappen Elfmeterschießen gegen PSV Eindhoven ins Viertelfinale des UEFA Women's Europa Cups ein. Die Details zum Gewinn.

Eintracht Frankfurt hat das Achtelfinal-Duell gegen PSV Eindhoven im UEFA Women's Europa Cup erfolgreich überstanden und sich für die nächste Runde qualifiziert. Die Frankfurterinnen bewiesen dabei nicht nur in der regulären Spielzeit, sondern vor allem im entscheidenden Elfmeterschießen große Nerven und Teamgeist. Durch den Sieg sichern sich die hessischen Damen einen Platz unter den besten acht Mannschaften des europäischen Wettbewerbs und freuen sich auf eine neue Herausforderung auf höchstem Niveau.

Heimspiel und Hinstag entscheiden den Einzug

Die Voraussetzungen für das Rückspiel im Stadion am Brentanobad waren durch die Leistungen in den vorangegangenen Wochen bereits stark zugunsten der Eintracht geprägt. Bereits zwei Wochen zuvor hatten die Spielerinnen das Hinspiel in den Niederlanden deutlich mit 2:0 für sich entschieden. In der Partie vor 2.665 Zuschauern in Frankfurt stand der Erfolg dann unter einem anderen Vorzeichen, da PSV Eindhoven bis zur Verlängerung ebenbürtig war. Am Ende setzte sich die Mannschaft um Trainer Christian Scheider aber durch und reiste im Februar 2027 als eine der favorisierten Teams in das Viertelfinale.

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Aufbau und Wendepunkt der Partie

Amanda Ilestedt schlug als Stammtorwart im entscheidenden Moment zu, als sie in der 27. Minute nach einer Hereingabe von Ereleta Memeti ihre Gegenspielerin Liz Rijsbergen anköpfte. Der Ball landete unfreiwillig durch diese Aktion im Netz und sorgte für die 1:0-Führung der klar dominierenden Eintracht. PSV Eindhoven gelang jedoch in der 58. Minute der überraschende Ausgleich, diesmal gewollt durch Liz Rijsbergen selbst. Direkt im Anschluss, in der 59. Minute, brachte Rebecka Blomqvist die Frankfurterinnen wieder in Führung, was den weiteren Spielverlauf entschied.

Strategische und taktische Rahmenbedingungen

Neben den technischen und individuellen Leistungen spielten auch taktische und physische Aspekte eine zentrale Rolle. PSV Eindhoven sah sich gezwungen, ab der siebten Minute der Nachspielzeit in Unterzahl zu spielen. Grund dafür war die Platzverweisung von Gwyneth Hendriks, die nach einer Balleroberung in Richtung Tor eilte. Diese rote Karte zwang die niederländische Mannschaft zu einer defensiven Neuausrichtung, was Eintracht Frankfurt nutzte, um den Druck auf das Gegentor aufrechtzuerhalten. Die Dominanz der Frankfurterinnen zeigte sich auch in der Raumstellung und der Ballsicherheit, trotz des kurzen Einbruchs durch den Ausgleich.

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Ausblick und Herausforderung im Viertelfinale

Der Gewinn des Duells bedeutet für Eintracht Frankfurt, dass das Team im Februar 2027 auf Real Sociedad aus Spanien treffen wird. Real Sociedad hat sich zuvor zweimal mit 2:0 gegen den türkischen Vertreter Fenerbahce SK aus Istanbul durchgesetzt. Dieser Gegner stellt eine hohe Hürde dar, da die spanische Mannschaft in beiden Partien klar überlegen war. Die Frankfurterinnen müssen sich auf einen anderen Spielstil einstellen und ihre Defensivstabilität sowie Effizienz in der Offensive weiter optimieren, um gegen eine technisch hochwertige europäische Spitzenmannschaft zu bestehen.

Reaktion und Bedeutung für die Liga

Der Einzug ins Viertelfinale unterstreicht die wachsende Bedeutung der Frauenfußball-Bundesliga auf europäischer Bühne. Für die Spielerinnen von Eintracht Frankfurt, insbesondere für Leistungsträger wie Amanda Ilestedt, Rebecka Blomqvist und die Torschützin Ereleta Memeti, ist es ein wichtiger Schritt in ihrer Karriere. Die Freude über die gelungene Qualifikation wurde von den Fans im Stadion am Brentanobad geteilt, die die Mannschaft durch ihre Unterstützung in der letzten Spielminute motivierten. Mit diesem Erfolg bleibt die Eintracht im Renner um die vorderen Plätze des Wettbewerbs und blickt optimistisch auf die kommende Runde im Frühjahr 2027.