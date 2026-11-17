Eintracht Frankfurt verpflichtet Sprinterin Gina Lückenkemper für die Olympischen Spiele 2028. Die Top-Athletin bietet den Fußballern ein exklusives Sprinttraining an.

Eintracht Frankfurt hat die Verpflichtung der 29-jährigen Top-Sprinterin Gina Lückenkemper bekannt gegeben. Die Doppel-Europameisterin von 2022 will sich in Frankfurt bestmöglich auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 vorbereiten. Darüber hinaus könnte die schnellste Frau Deutschlands auch für die Fußball-Abteilung ein echter Gewinn sein.

Lückenkemper bietet Sondertraining für Profis an

Lückenkemper ist bereit, dem Eintracht-Stars Sprinttraining zu geben. Die Fußballer könnten von der Expertise der Olympia-Medaillen-Gewinnerin profitieren, insbesondere mit Blick auf den Jahresendspurt. Auf Nachfrage äußerte sich die 100-Meter-Sprinterin positiv zu diesem Vorschlag. Sie erklärte, dass noch keine offizielle Anfrage vorliege, sie jedoch definitiv bereitstehe.

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Die Athletin betonte, dass ein solches Vorhaben eine lustige Aktion wäre. Es sei durchaus möglich, das Training zu einem geeigneten Zeitpunkt, etwa im Winter oder außerhalb der Wettkampfsaison, durchzuführen. Lückenkemper schloss eine Zusammenarbeit explizit nicht aus.

Begegnung mit Adi Hütter und Mario Götze

Nach der Vorstellungs-Pressekonferenz am Dienstag kam es zu einem persönlichen Austausch zwischen Lückenkemper und dem Trainer Adi Hütter. Die beiden plauderten im ProfiCamp über den Weg und Lückenkemper bot dem Chefcoach das Sonder-Training noch einmal persönlich an. Der 56-jährige Trainer nahm das Angebot zur Kenntnis.

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Auch mit Mario Götze gab es ein Gespräch. Der Weltmeister von 2014 mischte sich ins Gespräch mit seiner neuen Vereinskollegin, als diese mit den Klub-Medien einen Podcast aufnehmen wollte. Ob Götze bereits von der neuen Trainingsmethode erfahren hat, ließ sich aus dem Bericht nicht eindeutig entnehmen.

Gescheiterter Wechsel 2019 und Verbindung zu Dortmund

Die Sprinterin stammt gebürtig aus der Nähe von Dortmund und hat daher eine besondere Verbindung zur dortigen Borussia. Dennoch schlägt ihr Herz nun für einen anderen Klub. Sie erzählte lachend, dass ihr Bruder ein großer Fan von Dortmund sei. Dennoch plane sie, ihrem kleinen Neffen ein Trikot von Eintracht Frankfurt zu besorgen.

Dass Eintracht Frankfurt nicht schon früher in der Familie Einzug gehalten hat, lag an einem gescheiterten Wechsel im Jahr 2019. Lückenkemper erklärte, dass es zu dem damaligen Transfer nicht gekommen sei, weil die Planung viel zu kurzfristig war. Die Terminierung war der ausschlaggebende Grund für das Scheitern.

Präsident Mathias Beck lobt Entwicklung der Leichtathletik

Für Eintracht-Präsident Mathias Beck ist die Verpflichtung von Lückenkemper ein wichtiger Schritt für den Verein. Lückenkemper freute sich, dass die Zusammenarbeit jetzt endlich geklappt hat. Sie hob hervor, dass man in den letzten zwei Jahren wahnsinnig gespürt habe, wie viel sich bei Eintracht Frankfurt in der Leichtathletik-Abteilung entwickelt hat.

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Auch ihr persönlicher Umfeld habe die Leidenschaft des Vereins stark geprägt. In ihrem Freundeskreis befänden sich ganz große Eintracht-Fans, die sie die Hingabe über die vergangenen Jahre immer spüren ließ. Diese Fans reisten zu Auswärtsspielen quer durch Europa. Daran merke man, wie viel Leidenschaft dahinterstecke und dass der Verein wirklich von seinen Mitgliedern gelebt wird.