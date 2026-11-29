Adi Hütter setzt auf Ansgar Knauff und Elias Baum. Die Verteidiger überzeugen im Spiel gegen Stuttgart und stabilisieren die Eintracht-Abwehr nachhaltig.

Adi Hütter und Eintracht Frankfurt haben eine entscheidende Unsicherheit in der Defensive behoben. Nach dem 2:2-Unentschieden in Stuttgart setzt der Trainer fest auf das Duo Ansgar Knauff auf der rechten und Elias Baum auf der linken Außenbahn. Diese klare Personalie beendet jahrelange Experimente und festigt die Abwehrstruktur.

Adi Hütter festigt Defensive mit Knauff und Baum

Der 56-jährige Österreicher Adi Hütter hat nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart deutlich gemacht, dass er keine weiteren Veränderungen an den Außenspielen vornehmen wird. Er betonte, dass es vorerst nichts an der Aufstellung zu rütteln gebe. Diese Aussage markiert einen Wendepunkt in der Saison, da die Positionen auf den Außenbahnen lange Zeit als Schwachstelle galten. Jetzt entwickeln sich diese Bereiche zu einer Stärke der Mannschaft.

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Knauff hat seine neue Rolle als Verteidiger mit einer herausragenden Leistung unter Beweis gestellt. Der 24-jährige, der ursprünglich als Offensivspieler ausgebildet wurde, zeigte sich in seiner neuen Funktion auf der rechten Seite überaus effektiv. Er gewann zehn von sechzehn Zweikämpfen und trug maßgeblich zum Offensivspiel bei. Sein Tor zum 1:1 in der 45. Minute plus zwei Sekunden sowie die Beteiligung am zweiten Treffer Frankfurt belegen seinen offensiven Beitrag.

Auf der linken Seite überzeugte der 20-jährige Elias Baum. Nach Absitzen einer Gelb-Rot-Sperre kehrte der Eigengewächs direkt in die Startelf zurück. Baum sicherte nicht nur durch einen starken Block gegen Jamie Leweling in der 30. Minute ab, sondern suchte auch immer wieder den Angriff. Seine Vielseitigkeit und sein Einsatzwillen haben den Trainer davon überzeugt, ihm die Position zu überlassen.

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Lob von Mario Götze und Lothar Matthäus

Die Teamkollegen und Experten sind gleichermaßen von der Entwicklung angetan. Der 34-jährige Mario Götze schwärmte von der Leistung seines Mitspielers. Er betonte, dass Knauff sensationelle Arbeit leisten und genau den Speed mitbringe, den die Mannschaft für den Sieg benötige. Götzes Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der defensive Stabilität für das gesamte Spielkonzept.

Auch die externen Beobachter heben die Leistung hervor. Der 65-jährige Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus zeigte sich bei Sky begeistert von der Aufstellung. Er bezeichnete die Wahl als korrekt und würdigte die wichtigen gewonnenen Zweikämpfe. Matthäus sieht in Knauff eine feste Größe, die das Spiel der Eintracht fundamental verbessert hat. Solche Kommentare von Experten stärken das Vertrauen in die neue Strategie.

Knauff selbst zeigte sich erfreut über die positive Entwicklung. Er erklärte, in den letzten Wochen große Schritte nach vorne gemacht zu haben. Das gute Spiel gegen Hoffenheim hatte er bereits mit starker Leistung bestätigt. Jetzt habe er seinen festen Platz in der Mannschaft gefunden. Diese Konstanz ist essenziell für die Weiterentwicklung des gesamten Teams.

Hintergrund: Experimente nach Sommer-Abgängen

Die jetzige Stabilität ist das Ergebnis harter Arbeit, die bereits in der Sommervorbereitung begann. Nach den Abgängen von Nathaniel Brown und Rasmus Kristensen stand Hütter vor der Aufgabe, die Außenbahnen neu zu besetzen. Er begann bereits damals, Knauff zum Rechtsverteidiger umzuschulen. Diese langfristige Investition zahlt sich jetzt aus und gibt dem Trainer Sicherheit.

Frühere Versuche mit anderen Spielern scheiterten an der notwendigen Konstanz. Der 20-jährige Keita Kosugi und der 22-jährige Nnamdi Collins konnten sich nicht dauerhaft empfehlen. Hütter suchte weiter nach der besten Lösung und fand sie schließlich in der Kombination aus Knauffs Erfahrung und Baums Dynamik. Dieser Prozess zeigt die Entschlossenheit des Trainers.

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Baum profitiert ebenfalls von dieser klaren Linie. Hütter findet, dass der 20-jährige auf der linken Seite fast noch effektiver ist als auf der rechten. Dies ist bemerkenswert, da Baum als Rechtsfuß gilt. Diese taktische Anpassung nutzt seine natürlichen Stärken aus und erschwert es Gegnern, auf diese Flanke vorzudringen.

Ausblick: Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Die feste Besetzung der Außenpositionen gibt Eintracht Frankfurt die notwendige Stabilität für die kommenden Spiele. Hütter kann sich auf die etablierten Kräfte verlassen und muss nicht länger experimentieren. Diese Kontinuität ermöglicht es dem Team, sich taktisch besser auf zukünftige Gegner einzustellen.

Die Verbindung aus defensiver Solidität und offensivem Speed wird das Spiel der Eintracht prägen. Knauff und Baum haben bewiesen, dass sie dieser Rolle gewachsen sind. Ihre Leistungen geben den Mannschaftskameraden Sicherheit im Rücken. Diese Basis ist fundamental für ambitionierte Ziele in der Bundesliga.

Die Reaktion der Fans und Medien unterstützt diese Entwicklung. Das positive Feedback zeigt, dass die richtige Entscheidung getroffen wurde. Die Eintracht hat eine Baustelle in eine Stärke verwandelt. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Saison.