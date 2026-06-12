Eintracht Frankfurt im Fokus: Krösche-Wechsel, Aseko-Interesse und Leverkusen-Jagd auf Eichhorn

AC Mailand zeigt Interesse an Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, während der Bundesligist selbst mit Noel Aseko verhandelt. Gleichzeitig konkurriert Bayer Leverkusen mit dem FC Liverpool um das Talent Kennet Eichhorn, dessen Ausstiegsklausel bald verfällt. Zudem sorgen Satoshi Tanakas Wechsel zu Schalke und die gescheiterten Verhandlungen bei El Mal für Schlagzeilen.

Eintracht Frankfurt steht möglicherweise vor einem Machtwechsel im Management, da AC Mailand Sport vorstand Markus Krösche als Kandidaten für den italienischen Topklub ins Gespräch bringt. Der 45-Jährige hat bei der Eintracht in den letzten Jahren mit zahlreichen prominenten Transfer s auf sich aufmerksam gemacht und besitzt einen Vertrag bis 2028.

Gleichzeitig ist die Eintracht aktiv auf dem Transfermarkt und verhandelt mit Noel Aseko, einem 20-jährigen Mittelfeldspieler, der zuletzt von Bayern München an Hannover 96 ausgeliehen war und dort überzeugte. Sein Marktwert wird auf zwölf Millionen Euro taxiert, und Frankfurt bietet einen Vertrag bis 2030 mit einer Option für ein weiteres Jahr. Parallel dazu entwickelt sich das Rennen um das 16-jährige Talent Kennet Eichhorn.

Ursprünglich galt der FC Liverpool als Favorit, doch Eichhorn hat sich gegen einen Wechsel nach England entschieden, da ihm die sportliche Entwicklung in der Bundesliga wichtiger ist. Bayer Leverkusen drängt nun auf eine Verpflichtung und will den Transfer finalisieren. Die feste Ausstiegsklausel des Nachwuchsspielers in Höhe von knapp unter zehn Millionen Euro verliert jedoch am 15. Juni ihre Gültigkeit, was die Leverkusener unter Zeitdruck setzt.

Der FC Bayern München hat hingegen Abstand von einer Verpflichtung genommen, insbesondere wegen des geforderten hohen Handgelds von etwa zehn Millionen Euro durch die Berater des Spielers. Zudem verzeichnete Fortuna Düsseldorf einen herben Rückschlag: Der japanische Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka, der ursprünglich eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro hatte, wird nach dem Abstieg der Düsseldorfer für nur noch eine Million Euro ablösbar, wodurch Schalke 04 den Zuschlag erhielt.

Ein möglicher Wechsel zu FC Brentford für den Spieler El Mal ist derweil vom Tisch, da seine Mutter und Beraterin die Verhandlungen beendet hat





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