– Eintracht Frankfurt im Liveticker
Die Stuttgarter erwartet nach ihrem Mailand-Trip das nächste Flutlicht-Highlight. Am Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Die Partie im Liveticker.
Die Stuttgarter erwartet nach ihrem Mailand-Trip das nächste Flutlicht-Highlight. Am Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Die Partie im Liveticker.in den vergangenen Jahrzehnten nur für Aufs und Abs erlebt?
Und was haben sie sich nur für Duelle geliefert? Ein 0:0 zwischen den beiden Vereinen gab es in der Fußball-Bundesliga zuletzt im März 1994. Probleme mit dem Toreschießen haben aktuell nur die Schwaben. Allen voran Kapitän Deniz Undav.
Doch genau das verspricht für die Partie am Samstag noch mal zusätzliche Spannung.
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