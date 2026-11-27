Die Stuttgarter erwartet nach ihrem Mailand-Trip das nächste Flutlicht-Highlight. Am Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Die Partie im Liveticker.

Die Stuttgarter erwartet nach ihrem Mailand-Trip das nächste Flutlicht-Highlight. Am Samstag steht das Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt an. Die Partie im Liveticker.in den vergangenen Jahrzehnten nur für Aufs und Abs erlebt?

Und was haben sie sich nur für Duelle geliefert? Ein 0:0 zwischen den beiden Vereinen gab es in der Fußball-Bundesliga zuletzt im März 1994. Probleme mit dem Toreschießen haben aktuell nur die Schwaben. Allen voran Kapitän Deniz Undav.

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Doch genau das verspricht für die Partie am Samstag noch mal zusätzliche Spannung.