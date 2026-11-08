Eintracht Frankfurt: Knauff wegen Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt

Ansgar Knauff musste bei Eintracht Frankfurt nach Kopffall gegen Paderborn ausgewechselt werden. Trainer Adi Hütter bestätigt Verdacht auf Gehirnerschütterung nach schwacher Leistung.

Ansgar Knauff, der Flügelspieler von Eintracht Frankfurt, musste in der Begegnung gegen den SC Paderborn in der 9. Spielminute wegen eines Zusammenpralls mit Raphael Obermair behandelt werden. Der 24-Jährige zeigte nach dem Stoß Anzeichen von Orientierungslosigkeit und Schwindel, woraufhin der Trainerstab von Eintracht Frankfurt den Spieler zur Halbzeit vom Platz nahm.

Medizinische Prüfung nach Zusammenstoß

Co-Trainer Klaus Schmidt hatte Nnamdi Collins bereits kurz vor der Behandlung von der Ersatzbank aus angewiesen, sich aufzuwärmen und für eine mögliche Einwechslung bereit zu stehen. Knauff signalisierte jedoch zunächst, dass er weiterspielen könne. Die medizinischen Betreuer und Cheftrainer Adi Hütter vertrauten auf das Selbstempfinden des Akteurs, entschieden sich jedoch gegen Ende der ersten Halbzeit für eine vorsorgliche Auswechslung. Der Trainer bestätigte später, dass Schwindelanfälle vorlagen und ein Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht.

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Trainerkritik an Leistung und Haltung

Adi Hütter bewertete die Entscheidung, Knauff nicht sofort auszutauschen, als fehlerhaft. Gesundheitlich und sportlich wäre ein direkter Austausch in der 9. Minute vorzuziehen gewesen. Der Trainer verwies auf die insgesamt schwache Darstellung des Rechtshänders. Dieser agierte im Offensivspiel mit ungenauem Passspiel und wirkte im defensiven Bereich nachlässig, indem er teilweise zu große Distanzen zu seinen Gegenspielern einhielt.

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Verantwortung für das 1:1-Paderborn-Tor

Knauffs Auftritt ging direkt mit dem Ausgleichstreffer von Paderborn einher, der kurz vor der Pause zum 1:1-Endstand der ersten Halbzeit führte. Der Spieler verursachte durch einen fehlgeleiteten Pass ins Aus einen unbedrängten Eckstoß für den Gegner. Bei der Abwehr des Balls ließ Knauff seine Position völlig offen, was Raphael Obermair ausnutzte. Obermair ist zugleich der Spieler, mit dem Knauff zuvor den riskanten Zusammenprall hatte.

Rückblick auf letzte Auftritte von Knauff

Die defensive Schlampigkeit und Passschwäche entsprechen dem Muster aus früheren Einsätzen. Bei seinem letzten Startelf-Auftritt beim 0:6-Auswärtssieg von Leipzig zeigte Knauff ähnliche Defizite. Die aktuelle Situation in Paderborn unterstreicht die Notwendigkeit, bei Kopfverletzungen im Profi-Fußball strengere Protokolle anzuwenden, um langfristige gesundheitliche Risiken sowie sportliche Nachteile zu minimieren.