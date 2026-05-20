Eintracht Frankfurt: Nathaniel Brown nominiert, Robin Koch und Jonathan Burkardt außen vor bei der WM

Nachdem bereits Mario Götze und Kevin Trapp für Eintracht Frankfurt zur deutschen Nationalmannschaft gehörten, sind die Hessen auch vier Jahre später wieder vertreten. Während Nathaniel Brown für die nominierte WM-Teilnahme in Deutschland gefeiert wird, ist Robin Koch und Jonathan Burkardt von Bundestrainer Julian Nagelsmann außen vor. Der Grund: Während Brown den großen Traum in Erfüllung geht, ist Koch für Nagelsmann nicht zum 26-Mann-Kader gehören und Burkardt durfte zuletzt kaum spielen.

Auch bei Eintracht Frankfurt ist die Freude über die WM-Nominierung von Nathaniel Brown (22) für die deutsche Nationalmannschaft riesig. Während für Brown der große Traum in Erfüllung geht, ist er für einen Mitspieler zerplatzt.

Nach BILD-Informationen wird Robin Koch (29) nicht zum 26-Mann-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) gehören. Der Eintracht-Kapitän rutschte im letzten Jahr in der DFB-Rangordnung ab. Deswegen gab es jetzt die Nagelsmann-Absage. Die Absage kommt nicht überraschend, nachdem Koch in seinen ersten beiden Frankfurt-Jahren durchgängig auf Top-Niveau abgeliefert hatte, spielte der Abwehr-Star jetzt eine enttäuschende Saison.

Den Willen, in seinem ersten Jahr als Frankfurt-Kapitän voranzugehen, konnte dem Innenverteidiger keiner absprechen. Mit Leistung gelang es ihm allerdings zu selten. Koch hatte zu oft mit sich und ebenfalls wackelnden Kollegen zu kämpfen. Die generell völlig instabile Eintracht-Lage – auch unter Ex-Trainer Albert Riera – half auch nicht.

Dass Koch mit der WM-Absage rechnen musste, ändert an der grundsätzlichen Enttäuschung natürlich erst mal nichts. Noch bei der Heim-EM und auch im Jahr danach hatte Koch einen Platz im DFB-Aufgebot sicher. Der Bundestrainer schätzt auch weiterhin Kochs Professionalität und die absolute Bereitschaft, sich dem Team gänzlich unterzuordnen. In diesem Jahr sind aber einfach zu viele Konkurrenten an ihm vorbeigezogen.

Gilt Gleiches auch für Koch-Mitspieler Jonathan Burkardt (25)? Eine Nominierung des Stürmers auf den letzten Drücker käme jedenfalls sehr überraschend. Burkardt durfte unter Riera zuletzt kaum spielen.

Außerdem stand der Angreifer am Dienstagabend noch bei Eintrachts Freundschaftskick gegen Rot-Weiss Frankfurt (7:0) auf dem Platz. Bei größeren WM-Hoffnungen hätte der Top-Torjäger wohl einen Platz im DFB-Aufgebot verdient. Dennoch ist die Nominierung von Brown für die deutsche Nationalmannschaft ein deutliches Zeichen für die Zukunft von Eintracht Frankfurt





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