Niko Arnautis, der dienstältigste Trainer der Frauen-Bundesliga, ist mit Eintracht Frankfurt auf dem Weg zur Meisterschaft. Die Frankfurterinnen führen die Tabelle an und haben im Hinspiel gegen Wolfsburg verdient gewonnen. Arnautis blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück und setzt all seine Hoffnung auf den Titelgewinn.

Niko Arnautis , als dienstältigster Trainer der Frauen-Bundesliga , verfolgt mit Eintracht Frankfurt den Traum von der Deutschen Meisterschaft. Die Frankfurterinnen haben sich in der aktuellen Saison als ernsthafte Herausfordererinnen etabliert und stehen mit 35 Punkten an der Tabellenspitze, drei Punkte vor dem VfL Wolfsburg. Beide Teams sind im DFB-Pokal ausgeschieden, was den Fokus nun ganz auf die Meisterschaft lenkt.

Arnautis betont die Bedeutung des Erreichten: „Fakt ist, dass wir bis zur Winterpause schon etwas Besonderes erreicht haben. Zuletzt war der Verein vor elf Jahren Herbstmeister und in einer ähnlichen Position.“ Die Eintracht hat in der Hinrunde das Hinspiel gegen Wolfsburg verdient mit 3:0 gewonnen. Das Team verfügt über ein starkes Gemeinschaftsgefühl, das durch die Ausstattung der neuen Trainingsstätte in der Wintersporthalle unterstrichen wird. Die Eintracht verfügt über moderne Trainingsräume, Athletikbereiche, Saunen, Kältebecken, Dartscheiben und Tischtennisplatten. Arnautis führte 2020 die Fusion mit der Eintracht mit großer Überzeugung an. Der Deutsch-Grieche empfindet den Puls der multikulturellen Mainmetropole seit seiner Kindheit. „Es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon als kleiner Junge ein großer Fan der Eintracht war. Es über die Kurve bis an die Seitenlinie zu schaffen, ist für mich eine Traum-Konstellation.“ Der 44-Jährige ist mit sieben Dienstjahren der dienstältigste Trainer der Frauen-Bundesliga. Auch in der Personalplanung hat der ehemalige Lehrer-Trainer an der Carl-von-Weinberg-Schule, einer Eliteschule des Sports, ein gewichtiges Wort mitzureden. \Arnautis beobachtet die Entwicklung seines Teams mit großem Interesse. Die Frankfurterinnen führen die Tabelle mit 35 Punkten und einem Torverhältnis von 50:7 an. Die Mannschaft überzeugt durch Topwerte in den Bereichen Tore, Gegentore, Ballbesitz, Torschüsse und Pässe. Laura Freigang ist die beste Torjägerin, Sophia Kleinherne und Lisanne Gräwe überzeugen mit herausragenden Zweikampfwerten. Gräwe debütierte in dieser Saison als jüngste Frankfurter Nationalspielerin unter Bundestrainer Christian Wück. \Wück, der sich für die Eintracht einsetzt, sieht in dem Verein einen wichtigen Partner für die Förderung deutscher Nachwuchstalente. Es ist gut möglich, dass zur EM 2025 in der Schweiz sechs bis acht Frankfurterinnen in der deutschen Nationalmannschaft vertreten sein werden. \Im Fokus steht weiterhin die Frankfurter Nationaltorhüterin Stina Johannes. Es wird lange spekuliert, dass die 25-Jährige am Saisonende zu den 'Wölfinnen' wechseln wird. Johannes' Vertrag läuft aus. Bereits 2020 wechselte Merle Frohms von der Eintracht nach Wolfsburg. Die 30-Jährige hat ihren Stammplatz aber an Anneke Borbe verloren. Frohms wird Wolfsburg nicht verlassen, es wird über einen Wechsel ins Ausland spekuliert. Arnautis verfolgt die Entwicklungen genau und arbeitet mit seinem Team daran, den Traum von der Meisterschaft zu verwirklichen.





