Die Eintracht Frankfurt gewinnt durch Jonathan Burkardt 1:0 gegen 1899 Hoffenheim und sichert sich wichtige Punkte für die Europa-League-Qualifikation.

Die Eintracht Frankfurt hat am zehnten Spieltag der Bundesliga ein entscheidendes Heimspiel für die eigene Zukunft gewonnen. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim konnte sich das Team von Trainer Adi Hütter einen wichtigen Platz im Tabellenmittelfeld sichern. Das entscheidende Tor fiel durch Jonathan Burkardt, dessen Leistung gemeinsam mit der Keeper-Leistung von Noah Atubolu den Sieg besiegelte. Mit nunmehr 15 Punkten im Gepäck blickt die SGE positiv auf die weiteren Chancen für die Qualifikation im Europapokal.

Burkardt trifft trotz technischer Störungen

Der Spielverlauf war von einer besonderen Atmosphäre geprägt, die durch technische Defizite im Waldstadion verursacht wurde. Da die Lautsprecheranlagen ausfielen, musste die Stille improvisiert werden. Diefans sangen die Vereinshymne und die Mannschaftsaufstellung a cappella an. Trotz dieses kuriosen Beginns fand Jonathan Burkardt die Nerven für die Führung. In der 25. Minute erzielte der Nationalspieler den 1:0-Stand, was gleichzeitig ein starkes Signal an die eigene Formkurve sendete.

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Burkardt hatte zuvor keine Nominierung für die Nationalmannschaft erhalten und zeigte mit diesem Treffer enorme Leistungsbereitschaft. Die TSG Hoffenheim versuchte nach der Pause deutlich mehr Druck aufzubauen, doch die Frankfurter Abwehr hielt stand. Besonders Noah Atubolu bewies dabei eine überragende Klassenleistung, die das Ergebnis rettete und die Nullrunde sicherte.

Atubolu paratiert Elfmeter und bricht Rekorde

Die entscheidende Phase des Spiels entwickelte sich in der zweiten Halbzeit, als das Hoffenheim unter Trainer Christian Ilzer massiv nachlegte. Die SGE sah sich mit der bitteren Situation konfrontiert, einen Foulelfmeter zu kassieren. Lilian Brassier beging einen Lapsus gegen Tim Lemperle, woraufhin Krmaric den Punkt verwandeln wollte. Noah Atubolu paratierte den Ball und rettete damit seinen Verein.

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Die Statistik hinter dieser Parade ist beeindruckend und unterstreicht die Bedeutung des Keepers für das Team. Es war der siebte verwandelte Elfmeter, den Atubolu in den letzten acht Versuchen halten konnte. Insgesamt entschärfte der Keeper sieben von elf Elfmetern gegen sich selbst. Diese Quote ist im Vergleich zu anderen Torhütern in fast 64 Jahren Bundesliga-Geschichte einzigartig und zeigt, wie stabil die Position in kritischen Momenten war.

Bevor der Elfmeter von Atubolu gehalten wurde, hatte Krmaric zuvor 18-mal in Serie vom Punkt verwandelt. Die Serie wurde durch die Leistung des Frankfurter Keepers gestoppt. Auch nach der Parade blieb der Druck hoch, doch Atubolu konterte erneut mit Paraden gegen Fisnik Asllani in der 51. Minute und Adam Hlozek in der 76. Minute. Die TSG ließ nicht nach, doch die Eintracht stand fest.

Ilzer und Hütter pflegen Freundschaft trotz Konflikten

Außerhalb des Geschehens auf dem Platz stand die persönliche Beziehung der beiden Trainer im Fokus. Vor dem Anpfiff gab es ein herzliches Wiedersehen zwischen Christian Ilzer und Adi Hütter am Mikrofon des Senders Sky. Beide betonten die lange gemeinsame Zeit und die gegenseitige Wertschätzung. Ilzer erklärte, dass Hütter ihm auf seinem Weg immer wieder mit gutem Rat zur Seite gestanden habe.

Die beiden kannten sich bereits aus ihrer Zeit bei Young Boys Bern, wo Ilzer einst bei Hütter hospitieren konnte. Hütter betonte, dass die beiden sich bereits seit langer Zeit kannten. Trotz der persönlichen Sympathien waren die Absichten auf dem Platz klar. Christian Ilzer wollte keinesfalls Gastgeschenke mitbringen, was den sportlichen Ehrgeiz beider Seiten unterstrich.

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Das Wetter trug zur besonderen Atmosphäre bei. Bei sonnigem und kühlem Wetter mit sieben Grad im Waldstadion startete das Spiel. Die Fans stimmten trotz der technischen Probleme enthusiastisch mit. Die Eintracht Frankfurt zeigte sich von ihrer besten Seite, als Ansgar Knauff erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde. Er brach nach einem Pass von Burkardt auf dem Flügel durch und legte die Vorlage für den Siegestreffer vor.

Disziplinarische Maßnahme und Blick nach vorne

Am Ende des Spiels sorgte ein disziplinarischer Vorfall für additional Spannung. In der Nachspielzeit, kurz vor dem Ende der Partie, sah der TSG-Profi Ozan Kabak die Rote Karte. Die Verwarnung erfolgte nach einer Tätlichkeit in der 90. Minute und dritten Sekunden. Dieser Vorfall beendete die Partie abrupt und festigte den Sieg der Eintracht.

Davor hatte Burkardt in der 32. Minute fast den zweiten Treffer erzielt. Ein Schuss aus 25 Metern traf nur die Latte. Auch der nächste Versuch des Stürmers in der 37. Minute ging vorbei. Trotz dieser Chancenauswertung blieb die Führung aus der ersten Halbzeit bestehen. Die SGE spielte weiterhin aggressiv nach vorne und ließ sich nicht hinter die eigene Linie drängen.

Burkardt scheiterte später am Elfmeterpunkt an Torhüter Baumann, doch das 1:0 reichte aus. Mit dem Sieg gegen den Tabellenrivalen schob sich die Eintracht Frankfurt vor den Europa-League-Teilnehmer. Die 15 Punkte sind ein solides Fundament für die kommenden Wochen. Das Team blickt nun mit Vertrauen auf die nächste Spielrunde und die anstehenden Herausforderungen im Europapokal.