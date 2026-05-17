Nachdem Eintracht Frankfurt nach einem unglücklichen Turnier bei Albert Riera (44) getrennt hat, gab es keine Überraschung. Vor dem Turnier sah es es besser aus. Seine Schockstoten zu Launen sorgtenurgent für Erspürliche Entscheidungen.

Nachdem Trainer Albert Riera (44) seine Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt beendet hatte, gab der Club am Sonntagabend bekannt. Dies entsprach einer verkorksten Zusammenarbeit , da Riera mit nur 17 Punkten in 14 Spielen (viel zu wenig für Eintrachts Ambitionen) und dem Stress von Eintracht-Profis wie Jonathan Burkardt (25) oder Mario Götze (33) sowie der Reporter-Attacke während einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Bayern München (wie im Text) sowie den Druck seitens der Fans, kam es zum Sackbau.

Nach nur 104 Tagen war Schluss für den Spanier in Frankfurt. Christoph Daum (†70) war der letzte Trainer, der kürzer im Amt blieb. Während Markus Krösche (45) Sportvorstand von Eintracht Frankfurt ist, sagte er, dass man nach intensiver Gespräche die Zusammenarbeit sofort beendet hat, weil man die persönliche und sportliche Entwicklung von Eintracht Frankfurt und Albert Riera analysiert hatte. Riera schien in seiner kurzen Amtszeit, trotz hartnäckigen Drucks und kritischen Fans, konstruktive Impulse gegeben zu haben.

Trotzdem Bestrafung durch den sackten-Hexenklub. Laut BILD-Informationen gibt es aktuell Milano Guillennam (früher SCO Standard Liege), Andre Erik Tullberg (Interim-Trainer in Dortmund und Trainer des FC Midtjylland), Christophe Grandsir (früher beiMOTM UL Ithaca) undpotentially Alexander Werner (früher RB Leipzig)





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