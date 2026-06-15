Eintracht Hagen holt U19‑Weltmeister Lukas Genz auf Leihbasis

Der 19‑jährige Handballstar Lukas Genz, U19‑Weltmeister und Deutscher A‑Jugend‑Meister, wechselt für ein Jahr zu Eintracht Hagen, um dort sportlich und persönlich zu wachsen und die Mannschaft im Kampf um die oberen Tabellenplätze zu stärken.

Eintracht Hagen hat für die kommende Saison den jungen Handball talent Lukas Genz von dem Hamburger Club HCE verpflichtet. Der 19‑jährige U‑19‑Weltmeister aus Mittelfranken überzeugte bereits in seiner Jugendzeit durch technische Finesse, taktisches Verständnis und eine ausgeprägte Wettkampfbereitschaft.

In einem Gespräch mit den Verantwortlichen des VfL‑Hannovers äußerte Genz, dass das familiäre und herzliche Umfeld des Teams sowie die offene Kommunikation mit Trainer und Management ihn sofort überzeugt haben. Er betonte, dass er in Hagen optimale Bedingungen für seine sportliche und persönliche Weiterentwicklung sehe und den nächsten Karriereschritt nutzen wolle, um gemeinsam mit der Mannschaft um die begehrten Tabellenplätze zu kämpfen.

Genz zählt zu den herausragenden Spielern der deutschen U‑19‑Nationalmannschaft, die im vergangenen Jahr in Ägypten sensationell den Weltmeistertitel errang. Im gleichen Zeitraum wurde er mit dem HCE Deutscher A‑Jugend‑Meister und sammelte in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrung in der Handball‑Bundesliga, wo er in 18 Spielen für den Hamburger Club auf dem Feld stand.

Seine Leistungen wurden von zahlreichen Scouts beobachtet, insbesondere von Pavel Prokopec, dem Trainer von Eintracht Hagen, der bereits seit den Jugendjahren ein Auge auf den talentierten Linksaußen geworfen hat. Sebastian Schneider, Geschäftsführer der Handball‑Förder‑GmbH des VfL, erklärte, dass Genz seit dem Sauerland‑Cup in Menden auf dem Radar sei und bereits beim ersten Zusammentreffen klar war, dass er perfekt zu den sportlichen Ansprüchen des Vereins passe.

Der Zweitligist, der in der vergangenen Saison den fünften Tabellenplatz belegt hatte, freut sich über die einjährige Leihe, die beiden Parteien ausreichend Spielzeit und Entwicklungsperspektiven bietet. Während der Vertragslaufzeit wird Genz voraussichtlich eine Schlüsselrolle in der Offensive übernehmen und mit seiner Dynamik das Angriffsspiel von Eintracht Hagen bereichern. Der Verein hofft, dass die Kombination aus jungem Talent und erfahrenem Trainerstab zu weiteren Erfolgen führt und die Mannschaft langfristig in die oberen Hälfte der Liga führt.

In den kommenden Monaten stehen mehrere Testspiele und das Saisonstart‑Training an, bei denen Genz seine Integration in das Teamvertiefen kann. Das Management betont, dass die Leihe nicht nur sportliche Vorteile bringt, sondern auch die junge Generation motivieren soll, den nächsten Schritt auf professioneller Ebene zu wagen. Die Fans dürfen sich also auf ein aufregendes Handball-Feuerwerk freuen, das durch den frischen Wind eines Weltmeisters beflügelt wird





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