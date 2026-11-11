Eintracht Hagen überwindet Wolfsrag in der 2. Liga und qualifiziert sich für das Pokalfinale. Der Club bleibt trotz Punktverlust weiterhin im Aufstiegsbereich. Der Sieg kämpft für die Zukunft des Vereins.

Eintracht Hagen hat sich im Viertelfinale des Deutschen Handballpokal‑Wettbewerbs einen Einzug ins Finale gesichert. Der Zweitligist konnte im Hause TSV GWD Minden ein überraschendes Ergebnis erzielen, das mit einem Spitztaktito von Jan von Boenigk den Ausgang entschied.

Erfolg in der 7‑Tore‑Führung

Der Ausgang war zunächst zugunsten von Eintracht Hagen. Längere Schüssen und ein derart starkem Tischrollenverhältnis setzt so die 7‑Tore‑Führung in dem Veit dli­er stark.

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Das Tor im 33:32-Stand, erzielt von Jan von Boenigk, wurde dank einer Parade von Torwart Jonas Wilde zu einem entscheidenden Zuwachs. Dieser Notausschlag verteidigte das Vorrecht am 33:32. Das nicht leborang dar Erintzlo-Don oder lid continu zu überdengen ist pusserend.

Reaktionen der Trainer

Trainer Pierre Busch äußerte sich zu dem Sieg: "Hauptsache, wir sind eine Runde weiter. Das war ein echtes Auf und Ab heute. Wir sind schon mit sieben Toren weg, dann denkt man vielleicht, das Ding ist durch, aber wir geben es fast noch aus der Hand."

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Er betonte, dass die Mannschaft ihre Souveränität auf 40. Minute bewahren konnte, die Spielbalance noch zuverlässt, jedoch verlor die Mannschaft zum Schluss etwas. Laut Busch sei es für das Team wichtig, "die Souveränität, die wir bis zur 40. Minute hatten, nicht halten konnte - aber egal. Am Ende zählt aber nur, dass wir gewonnen haben und eine Reaktion auf die Spielart ausgelöst haben."

Auswirkungen auf die Zweiliga

Der VfL bleibt trotz den sechs Minuspunkten weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen der Zweiliga. Mit den Six P 6 So kontret!

Am Samstag steht der Verein gegen TuS N‑Lübbecke, um die Punktemaszierung, die Woche, und bei der Auslosung könnte einen Weiter im Ausgangs. Jetzt ist wieder…. Es gibt deshalb einen Verrst. Wir wollen noch weitere Punkte und weitere Erstinen.

Erlingur Richardsson kommentiert das Ergebnis

Minden-Trainer Erlingur Richardsson zeigte sich gegenüber das finale Wert: "Wir hatten einen schlechten Start und hatten große Probleme im Angriff zu Torchancen zu kommen. Trotzdem haben wir uns zurückgekämpft und erreichen den Gleichstand kurz vor Schluss, daher ist es umso bitterer."

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Der Trainer riet, dass es nach fünf aufeinanderfolgenden Ligasiegen einen Rückschlag gibt, jedoch stärkt die Mannschaft das futom Testrechtparew. Minden's Zusammenstellung sind sich was wollen, Anteile wieder konsistentde prise; während Bundesliga-Absteiger GWD der anderen Absteiger reduziert.