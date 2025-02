Eintracht Hohkeppel verstärkt sich mit erfahrenen Angreifer

Der Regionalligist Eintracht Hohkeppel hat in der Winter-Transferphase den erfahrenen Angreifer Mounir Bouziane verpflichtet. Der 34-Jährige bringt lange Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit, darunter auch ein Bundesliga-Spiel für den FSV Mainz.

Kicker-Nutzer können auf den digitalen Plattformen weiterhin mit Werbung und Tracking die Inhalte nutzen. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu den Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutzerklärung. Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen.

Mehr Infos zu kicker+ findest du hier. Werbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter. Die Anzahl unserer Partner beträgt aktuell . Wir greifen dabei auf dein Endgerät zu, speichern Cookies oder sonstige Informationen und wir oder Dritte können mit diesen sowie mit persönlichen Identifikatoren (z.B. Geräte-Kennungen oder IP-Adressen) und basierend auf deinem individuellen Nutzungsverhalten ... Cookies helfen dabei, Inhalte von sozialen Netzwerken und eingebetteten Inhalten von Drittanbietern anzuzeigen. Es können genaue Standortdaten und Informationen über Gerätemerkmale verwendet werden. ... Personalisierte Inhalte, Inhaltemessung, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklung spielen Inhalte können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können Daten hinzugefügt werden, um Inhalte besser zu personalisieren. Die Leistung von Inhalten kann gemessen werden. Erkenntnisse über Zielgruppen, die die Anzeigen und Inhalte gesehen haben, können abgeleitet werden. Daten können verwendet werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und Systeme und Software zu entwickeln. Anzeigen können basierend auf einem Profil personalisiert werden. Es können mehr Daten hinzugefügt werden, um Anzeigen besser zu personalisieren. Die Anzeigen-Leistung kann gemessen werden. Hinweis zur Datenübermittlung außerhalb der EU: Je nach Einzelfall werden Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeitet . Dies findet nur statt, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Definitiv genutzt hat die Winter-Transferphase Aufsteiger Eintracht Hohkeppel. Mit Mounir Bouziane (34) kommt zum Abschluss noch ein Angreifer mit ordentlich Erfahrung. holt sich der Aufsteiger nun ordentlich Erfahrung mit ins Boot. Der Angreifer, der bis zum vergangenen Sommer in Hessen für den Landesligisten VfB Bodenheim auf Torejagd ging, war zuletzt vereinslos. Das aber kann man von seiner bisherigen Karriere nicht behaupten: In Deutschland spielte der gebürtige Franzose bereits für den SC Freiburg, den FSV Mainz, Energie Cottbus, Hansa Rostock, Waldhof Mannheim, Türkgücü München, den FC 08 Homburg und Eintracht Trier, kam dabei unter anderem auf 140 Partien in der 3. Liga und für Mainz sogar auf ein Bundesliga-Spiel. Nun, im Herbst seiner Karriere, versucht sich der 34-Jährige erstmals in der Regionalliga West.'Zum Abschluss unserer Winter-Transferphase präsentieren wir nochmal einen hochkarätigen Angreifer. Mounir hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sodass wir fest davon überzeugt sind, dass er uns nochmal vorantreibt. Er kam bereits in der Bundesliga zum Einsatz und verfügt über langjährige Erfahrung aus 3.- und 4. Liga', sagt Sportdirektor Kevin Theisen. Tempo und Technik würden den neuen Mann auszeichnen,In der Tabelle steht der ambitionierte Aufsteiger derzeit mit Rang 16 auf einem Abstiegsplatz, die beiden jüngsten Remis gegen Wuppertal und Duisburg aber deuten bereits an, dass mit Hohkeppel im Keller noch zu rechnen sein wird





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eintracht Hohkeppel Regionalliga Transfer Mounir Bouziane Angreifer Erfahrung Bundesliga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SV Eintracht Hohkeppel - Bor. Mönchengladbach II : | 19. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel SV Eintracht Hohkeppel - Bor. Mönchengladbach II

Weiterlesen »

SV Eintracht Hohkeppel unterliegt Gladbach Nachwuchs in spektakulärer PartieDer SV Eintracht Hohkeppel musste sich am Samstag trotz zwischenzeitlicher 4:2-Führung im Nachholspiel gegen den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach mit 4:5 geschlagen geben.

Weiterlesen »

Eintracht Hohkeppel startet mit Debakel in die RückrundeDer SV Eintracht Hohkeppel erlitt einen bitteren Start in die Rückrunde der Regionalliga mit einer 4:6-Niederlage gegen Gladbach II. Der neue Keeper Lukas van Ingen hatte ein unglückliches Debüt, während andere Winterzugänge ihre Klasse zeigten. Trainer Iraklis Metaxas kritisierte die defensive Unsicherheit und die unnötigen Fouls der Mannschaft.

Weiterlesen »

SV Eintracht Hohkeppel 1:1 | 20. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Wuppertaler SV - SV Eintracht Hohkeppel

Weiterlesen »

Wuppertaler SV und SV Eintracht Hohkeppel trennen sich unentschiedenDer Wuppertaler SV und der SV Eintracht Hohkeppel spielten am Samstag ein 1:1-Unentschieden. Der WSV hatte nach einer Roten Karte für Hohkeppel lange die Überzahl, konnte aber nicht davon profitieren.

Weiterlesen »

SV Eintracht Hohkeppel - MSV Duisburg : | 21. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel SV Eintracht Hohkeppel - MSV Duisburg

Weiterlesen »