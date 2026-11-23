Die Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen wird teurer. Ab April 2027 zahlen auswärtige Erwachsene 15 Euro statt 10 Euro. Die Gemeinde will so den Besucheransturm steuern und die Infrastruktur finanzieren.

Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen hat einen deutlichen Preisanstieg für den Eintritt in die Partnachklamm beschlossen. Ab dem 1. April 2027 steigt der Grundpreis für auswärtige Erwachsene von derzeit zehn Euro auf fünfzehn Euro. Diese Anpassung betrifft ausschließlich Gäste ohne Wohnsitz in der Gemeinde. Die Entscheidung des Gemeinderats zielt darauf ab, die stark gestiegenen Unterhaltskosten zu decken und gleichzeitig die Besucherströme in der engen Schlucht besser zu regulieren.

Massive Besucherströme belasten Infrastruktur

Die Partnachklamm zählt zu den bekanntesten Naturattraktionen in Bayern und lockt jährlich Hunderttausende Touristen an. Die Besucherzahlen sind in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Während im Jahr 2010 noch rund 240.000 Menschen die Schlucht besuchten, liegt diese Zahl seit 2023 bei jährlich rund einer halben Million. Dieser massive Andrang führt regelmäßig zu Engpässen im Management der Attraktion. Zeitweise bildeten sich im Jahr 2026 Warteschlangen von rund 250 Metern Länge vor den Kassenhäuschen.

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Auf Deutschlands höchstem Wasserfall und den schmalen Pfaden der Schlucht entstand im Sommer 2026 derart viel Stau, dass der Ticketverkauf vorübergehend unterbrochen werden musste. Die Gemeinde sieht in der aktuellen Situation die Notwendigkeit, die Besucherströme stärker zu steuern. Dies soll nun auch über die Einführung einer differenzierten Preistruktur geschehen. Der Gemeinderatsausschuss hat die neuen Tarife einstimmig gebilligt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Differenzierte Tarife bevorzugen Einheimische

Nicht alle Besucher werden vom Preisanstieg gleich stark getroffen. Für auswärtige Erwachsene ohne Gästekarte liegt der neue Preis bei fünfzehn Euro. Allerdings gibt es weiterhin vergünstigte Tarife für bestimmte Gruppen. Einheimische Erwachsene aus Garmisch-Partenkirchen sowie Personen mit einer lokalen Gästekarte zahlen künftig elf Euro statt der bisherigen neun Euro pro Person. Auch größere Gruppen profitieren von speziellen Konditionen, die unter dem Durchschnittspreis für Tagesgäste liegen.

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Bürgermeister Daniel Schimmer rechtfertigte die Bevorzugung der Bewohner mit der lokalen Finanzverantwortung. Er betonte, dass die Einheimischen die Infrastruktur der Gemeinde durch ihre Steuern und Gebühren bereits mitfinanzieren. Die Bewohner der umliegenden Landgemeinden profitieren hingegen nicht von dieser Ermäßigung und müssen denselben hohen Standardpreis wie andere Touristen zahlen. Die Verwaltung sieht diesen Unterschied als faire Aufteilung der Kosten zwischen Nutzern und Steuerzahlern vor Ort.

Kostensteigerungen und neue Souvenir-Kollektion

Neben der Besucherlenkung spielen auch gestiegene Betriebskosten eine zentrale Rolle bei der Preisanpassung. Die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen verzeichnete erhebliche Mehrkosten für Energie, Personal und notwendiges Material. Diese finanziellen Herausforderungen machten eine Anpassung der Eintrittspreise unvermeidbar, um die Qualität der Attraktion und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Trotz der Erhöhung von zehn auf fünfzehn Euro stuft die Gemeinde den Preis für auswärtige Besucher weiterhin als vertretbar ein, da es sich um eine der größten touristischen Attraktionen des Ortes handelt.

Zusätzlich zu den neuen Eintrittspreisen plant die Gemeinde eine eigene Souvenir-Kollektion für die Partnachklamm. Künftig sollen im Onlineshop und an der Kasse Fanartikel mit dem offiziellen Logo der Schlucht erhältlich sein. Das Angebot umfasst unter anderem T-Shirts, Mützen und Regenjacken. Auch praktische Gegenstände wie Taschenlampen und Flaschen werden Teil des Sortiments sein. Diese Maßnahmen sollen die Einnahmen der Gemeinde weiter diversifizieren und den touristischen Wert der Naturattraktion stärken.