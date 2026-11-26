Rund jeder vierte Mensch mit Migrationshintergrund ist arm – mehr als doppelt so viel im Rest der Bevölkerung. Dabei ließen sich entscheidende Weichen anders stellen, kritisiert der Paritätische Gesamtverband.

Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind in Deutschland einer neuen Studie zufolge mehr als doppelt so häufig von Armut betroffen wie Menschen ohne. 27 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund seien arm, heißt es in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht des Paritätischen Gesamtverbands.

Bei Menschen ohne einen solchen Hintergrund seien es nur zwölf Prozent. Bei den Kindern ist der Abstand noch größer: Kinder mit Einwanderungsgeschichte sind mit rund 33 Prozent rund vier Mal so häufig von Armut betroffen wie Kinder ohne. Auch Arbeit schützt Menschen mit Einwanderungsgeschichte offenbar weniger gut vor Armut: Von den Erwerbstätigen mit Einwanderungsgeschichte sind laut Bericht 14 Prozent arm, von denen ohne nur sieben Prozent.

Advertisement

Advertisement

Auch im Alter ab 65 Jahren stehen 36 Prozent Arme 17 Prozent ohne einen solchen Hintergrund gegenüber. Frauen mit Einwanderungsgeschichte sind selbst mit Abitur zu 21 Prozent von Armut betroffen. Damit sind sie laut Paritätischem Gesamtverband genauso oft arm wie Frauen ohne Einwanderungsgeschichte mit einem Hauptschulabschluss. Ein Grund für den Unterschied sei, dass sich strukturelle Benachteiligungen über ein ganzes Leben summierten, heißt es im »Armutsbericht Migration« des Gesamtverbands.