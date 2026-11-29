Berichte aus Berlin und Brandenburg zeigen, dass das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel schleppend ansteigt. Trotz guter Frequenz am Sonntag bleibt die Konsumzurückhaltung hoch.

Der Start in die kritische Phase des Einzelhandel s verläuft in Berlin und Brandenburg deutlich schwächer als erhofft. Wolfgang Kampmeier, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Handelsverband s Berlin - Brandenburg, kommuniziert gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Umsätze in der Woche vor dem ersten Advent in allen untersuchten Branchen keine zufriedenstellenden Werte erreicht haben. Die Händler müssen mit einer merklichen Konjunkturverlangsamung rechnen, die sich unmittelbar auf die Planung der nächsten Verkaufswochen auswirkt.

Weniger Umsatz trotz hoher Kundschaftsdichte

Die Analyse des Handelsverbands zeigt ein widersprüchliches Bild an den Verkaufsstellen. Zwar waren die Geschäfte am Wochenende in beiden Bundesländern gut besucht, doch dies übersetzte sich nicht proportional in höhere Absatzzahlen. Wolfgang Kampmeier stellt klar fest, dass die Konsumzurückhaltung der Käufer deutlich spürbar gewesen sei. Auch die Aktionen rund um den Black Friday sowie die Black Week scheinen kaum zusätzliche Käuferströme generiert zu haben, die das schleppende Starttempo hätten beschleunigen können.

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Effekte des verkaufsoffenen Sonntags analysiert

Ein wichtiger Indikator für das aktuelle Kundenverhalten war der verkaufsoffene Sonntag zum ersten Advent in Brandenburg. In Orten wie Lübbenau, Brandenburg an der Havel und Neuruppin verzeichneten die Händler eine gute Frequenz. Die Anziehungskraft der lokalen Weihnachtsmärkte trug erheblich zur Besucherlenkung bei. Dennoch betont Kampmeier, dass beim Umsatz noch Luft nach oben besteht, da die hohen Ausgaben der Konsumenten nicht ausgereizt wurden.

Ziele und Strategien für die verbleibende Zeit

Trotz der gestiegenen Betriebskosten ist das primäre Ziel der Händler in Berlin und Brandenburg, wenigstens den Umsatz des Vorjahres zu halten. Im Lebensmitteleinzelhandel läuft die Situation aktuell noch normal, da die großen Einkäufe für die Festtage meist erst später im Dezember getätigt werden. Einen deutlichen Anstieg gibt es hingegen bereits im Segment der Weihnachtssüßigkeiten, was auf ein frühes Konsumverhalten bei speziellen Artikeln hindeutet.

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Einordnung im bundesweiten Kontext des Handels

Der Bundesverband des deutschen Einzelhandels (HDE) prognostiziert für den Gesamtmarkt ein anderes Bild. Für die Monate November und Dezember rechnet der HDE bundesweit mit einem Umsatz von 129,2 Milliarden Euro. Dieser Wert stellt ein nominales Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Diese Steigerung beinhaltet jedoch auch Preiserhöhungen, was die realistische Kaufkraftentwicklung der Verbraucher im Blick behält. Die lokalen Entwicklungen in Berlin und Brandenburg weichen von dieser bundesweiten Tendenz bisher ab.

Ausblick auf die weitere Verkaufsphase

Die verbleibenden Wochen bis zum 24. Dezember werden entscheidend sein, um die Lücke zum Vorjahreswert zu schließen. Die Händler müssen ihre Marketingmaßnahmen und Sortimente schnell anpassen, um die zurückhaltende Kundschaft doch noch zu überzeugtem Handeln zu bewegen. Die aktuellen Daten des Handelsverbands Berlin-Brandenburg zeigen, dass besondere Anreize notwendig sind, um die Kaufbereitschaft wieder zu steigern und die Umsatzziele im Weihnachtsgeschäft zu erreichen.