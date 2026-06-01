Einzelhandelsumsatz im April 2026 leicht rückläufig

Die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen für April 2026 einen realen Rückgang des Einzelhandelsumsatzes um 0,3 Prozent zum Vormonat. Nominal stieg der Umsatz um 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der reale Umsatz um 0,3 Prozent, nominal stieg er um 1,4 Prozent. Besonders betroffen waren Tankstellen und der Internet- und Versandhandel, während Lebensmittelumsätze zum Vormonat zunahmen.

Der Einzelhandel sumsatz in Deutschland ist im April 2026 nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes ( Destatis ) im Vergleich zum Vormonat März real preisbereinigt um 0,3 Prozent gesunken, während er nominal um 0,3 Prozent stieg.

Gegenüber April 2025 ergab sich ein realer Rückgang von 0,3 Prozent und ein nominaler Anstieg von 1,4 Prozent. Für März 2026 wurden nach Revisionen ein realer Rückgang von 0,3 Prozent (vorläufig -2,0 Prozent) und ein nominaler Zuwachs von 0,3 Prozent (vorläufig -1,5 Prozent) gegenüber Februar verzeichnet. Besonders auffällig war die Entwicklung an den Tankstellen, die infolge des Kriegs im Nahen Osten im April real um 4,0 Prozent und nominal um 1,0 Prozent zum Vormonat nachgaben.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die realen Umsätze um 10,4 Prozent, während die nominalen um 7,6 Prozent stiegen. Im Lebensmitteleinzelhandel erhöhte sich der Umsatz im April gegenüber März real um 3,2 Prozent und nominal um 3,3 Prozent. Gegenüber April 2025 ergab sich ein realer Rückgang von 0,1 Prozent und ein nominaler Anstieg von 1,4 Prozent. Der Nicht-Lebensmittelhandel verzeichnete im April zum Vormonat ein reales Minus von 2,2 Prozent und ein nominales von 2,0 Prozent.

Im Vorjahresvergleich sank der reale Umsatz um 0,2 Prozent, während der nominale um 1,2 Prozent zunahm. Der Internet- und Versandhandel verzeichnete im April zum Vormonat ein reales Umsatzminus von 4,7 Prozent und ein nominales von 4,5 Prozent. Gegenüber April 2025 wuchs der Umsatz real um 0,4 Prozent und nominal um 1,1 Prozent.

Die hohen Revisionen für März gegenüber Februar sind vor allem auf nachträglich eingegangenepositive Unternehmensmeldungen im Apothekenbereich sowie im Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, zum Beispiel Supermärkte und SB-Warenhäuser, und im Internet- und Versandhandel zurückzuführen. Bei der Interpretation der Daten ist zu beachten, dass kurzfristige konjunkturelle Trends aus den monatlichen Veränderungen zum Vormonat abgeleitet werden, während der Vorjahresvergleich längerfristige Niveauentwicklungen ohne saisonale und Kalendereffekte zeigt. Aufgrund separater Bereinigung der Zeitreihen addieren sich die Veränderungsraten der Unterpositionen nicht zwangsläufig zum Gesamtergebnis.

Die vorläufigen Einzelhandelsdaten werden etwa 30 Tage nach Monatsende veröffentlicht und 45 Tage nach Monatsende in der Datenbank GENESIS-Online aktualisiert, was zu kurzfristigen Abweichungen führen kann. Weiterführende Tabellen und Themenseiten zum Groß- und Einzelhandel sowie zu Konjunkturindikatoren bietet das Statistische Bundesamt online an





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