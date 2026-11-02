Einzelhandelsumsatz September 2026: Deutlicher Rückgang in Deutschland

Der Einzelhandelsumsatz sank im September 2026 real um zwei Prozent. Destatis meldet Einbußen bei Lebensmitteln und Nicht-Lebensmitteln.

Das Statistische Bundesamt hat die vorläufigen Ergebnisse für den Einzelhandelsumsatz im September 2026 veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz kalender- und saisonbereinigt real um zwei Prozent gegenüber dem Vormonat August gesunken. Nominal belief sich der Rückgang auf eineinhalb Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 sank der reale Umsatz um zwei drei Prozent, während der nominale Umsatz um zwölf Prozent anstieg.

Rückgang bei Tankstellen und Lebensmitteln

Die Daten zeigen unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der einzelnen Sektoren. Der reale kalender- und saisonbereinigte Umsatz der Tankstellen ging im September 2026 gegenüber dem Vormonat um drei vier Prozent zurück. Der nominale Umsatz stieg jedoch um zwei ein Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 verzeichnete der reale Umsatz einen deutlichen Rückgang von neun drei Prozent, wohingegen der nominale Umsatz um sechzehn zwei Prozent zunahm. Zu beachten ist, dass in den Umsatz der Tankstellen auch die Verkäufe in den Tankstellenshops enthalten sind.

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Auch im Bereich der Lebensmittel gab es negative Tendenzen. Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im September 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um eine ein vier Prozent und nominal um eine ein Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Rückgang von real eins ein Prozent und nominal von null fünf Prozent.

Nicht-Lebensmittel und Online-Handel unter Druck

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln fiel der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im September 2026 gegenüber dem Vormonat real um zwei vier Prozent und nominal um eine neun Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 verzeichnete der Umsatz einen Rückgang von real zwei acht Prozent und nominal einen Anstieg von eins sieben Prozent.

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Der Internet- und Versandhandel zeigte ebenfalls ein negatives Bild im monatlichen Vergleich. Der Umsatz sank im September 2026 gegenüber dem Vormonat real um zwei zwei Prozent und nominal um zwei Prozent. Langfristig betrachtet wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2025 jedoch real um vier vier Prozent und nominal um fünf sieben Prozent.

Methodische Änderungen und Revisionen

Zum Berichtsmonat September 2026 wurde der bestehende Berichtskreis der meldepflichtigen rechtlichen Einheiten im Einzelhandel durch eine neue Stichprobe ersetzt. Diese neue Stichprobe wurde rückwirkend ab dem Berichtsmonat Januar 2026 ergebniswirksam. Damit die Ergebnisse trotz unterschiedlicher Stichproben vergleichbar sind, werden die bestehenden Indexzeitreihen mit paarigen Veränderungsraten der neuen Stichprobe fortgeschrieben.

Aus diesen Gründen können bei den Ergebnissen seit Januar 2026 Revisionen auftreten. Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der Regel dreißig Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. Fünfundvierzig Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter.

Daher kann es für etwa zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen. Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

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Weitere Informationen zu den aktuellen Ergebnissen der Konjunkturstatistiken im Handel und Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online bereit. Dazu gehören Tabellen für Großhandel, Einzelhandel, Gastgewerbe, Kfz-Handel und den Dienstleistungsbereich. Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten Großer und Einzelhandel sowie Konjunkturindikatoren im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Der Einzelhandelsumsatz ist auch im Dashboard Konjunktur verfügbar.