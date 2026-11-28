Der FC Bayern schafft nur ein 0:0 beim HSV. Während viele Münchner auf ganzer Linie enttäuschen, kassiert Joshua Kimmich sogar Note 6. Die Einzelkritik.

Der FC Bayern schafft am 11. Bundesliga-Spieltag nur ein 0:0 beim Hamburger SV. Während viele Münchner auf ganzer Linie enttäuschen, kassiert Joshua Kimmich für seine Tätlichkeit sogar Note 6.

Die Einzelkritik. Ende der ersten Halbzeit musste Urbig einen Schuss von Grönbaek entschärfen. Zu Beginn der zweiten Hälfte köpfte er einen gefährlichen Rückpass von Stanisic weg. Nach einer Ecke klärte Urbig stark nach einem Schuss von Bornauw aufs kurze Eck.

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Das war eine tolle Parade. Eigentlich sollte Boey ja keine Spiele mehr für die Bayern bekommen, jetzt schaffte er es doch wieder irgendwie in die Startelf. Kompanys Vertrauen konnte er aber nicht zurückzahlen. Im Offensivspiel leistete Boey sich mehrere Fehlpässe.