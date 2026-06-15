Einzigartiger Deal: Ein YouTube-Kanal sichert sich die Rechte für die Weltmeisterschaft 2026

Der YouTube-Kanal CazéTV hat sich die Rechte für die Weltmeisterschaft 2026 gesichert und wird die Spiele live ausstrahlen. Der Kanal gehört der Sport-Vermarktungsagentur LiveMode, die von Cristiano Ronaldo finanziert wird. Die Livestreams sind jedoch nur in Brasilien abrufbar und können nur mit einer brasilianischen IP-Adresse aufgerufen werden.

Fußball -Fans weltweit blicken gespannt auf die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, bei der durch den neuen Modus erstmalig 104 Spiele ausgetragen werden. Während sich die klassischen Fernsehsender in vielen Ländern die extrem teuren Übertragungsrechte mühsam teilen oder Partien hinter Bezahlschranken verschwinden, sorgt ein besonderer Deal in der Medienbranche für Aufsehen.

Ein einziger YouTube-Kanal hat sich offizielle Übertragungsrechte gesichert, um die Begegnungen im Netz auszustrahlen. Casimiro Miguel, der auf seinem YouTube-Kanal eine Community von über 30 Millionen Abonnenten erreicht. Doch die Rechte für so ein Riesenturnier kauft der nicht mal eben aus der eigenen Tasche. Das vermeintliche Ein-Mann-Projekt ist in Wahrheit ein millionenschweres Firmen-Konstrukt: Eigentümer des YouTube-Kanals ist die Sport-Vermarktungsagentur LiveMode, die das Gesicht des YouTubers als Marketing-Plattform nutzt.

Weltstar Cristiano Ronaldo stieg vor der WM als Großinvestor bei der Agentur ein, die den YouTube-Kanal betreibt. Er finanzierte den Rechte-Deal damit indirekt und die Vertragspartner stilschweigen vereinbart, es wird jedoch von Beträgen im zweistelligen Millionenbereich ausgegangen. Die Agentur und Casimiro finanzieren die Rechte nicht über klassische Wege, sondern nutzen einen geheimen Deal, der die FIFA-Lizenzen streng an Ländergrenzen bindet. Die Livestreams von CazéTV sind daher mit einem konsequenten Geoblocking versehen und können nur mit einer brasilianischen IP-Adresse aufgerufen werden.

Wer hierzulande die Spiele auf YouTube schauen möchte, muss den Umweg über einen VPN-Dienst wählen





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