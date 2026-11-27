Eine Reise in die eisigen Welten von Arktis und Antarktis - mitten in Köln: Heute eröffnet die Ausstellung 'Polarwelten'.

Eine Reise in die eisigen Welten von Arktis und Antarktis - mitten in Köln: Heute eröffnet die Ausstellung"Polarwelten". Bis April können sich Gäste in immersiven Räumen selbst in Schnee und Eis begeben.

Nachgebaute Polarexpeditionen, Fotos von Forschungsstationen, Videoinstallationen von Polarlichtern und jede Menge Informationen über die Antarktis und Arktis erwarten die Besucherinnen und Besucher. Bei einem Rundgang durch mehrere Stationen, taucht man ein in die Welt des ewigen Eis. Immersive Räume sollen die Eislandschaften in "Polarwelten" erlebbar machenEin gut zwanzig Minuten langes Video wird hier über alle vier Wände und den Boden projiziert.

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So fühlt es sich an, als sei man selbst Teil einer Expedition, die auf einem Boot durch die arktischen Meere fährt, vorbei an Eisbergen, und schneebedeckten Landschaften. Je nachdem an welchem Pol man sich befindet, trifft man auf Eisbären oder Pinguine. In dem Video taucht man auch ins eisige Polarmeer ein. Für Tiefseebiologin Dr. Sandra Schöttner eine gelungene Animation.