Eisbaden liegt voll im Trend. Der eiskalte Adrenalin-Kick kann Herz, Kreislauf und Immunsystem stärken, die Stimmung aufhellen. Doch Vorsicht: Wer damit starten will, sollte Risiken kennen, sich gründlich vorbereiten und wissen, worauf es ankommt.

Wenn in Russland im Januar Männer und Frauen mit Pelzmütze in eisige Gewässer steigen, geht es um mehr als nur um Mut oder Extremsport. Der Brauch hat tiefe religiöse Wurzeln.

Zum orthodoxen Dreikönigstag, der Epiphanie, tauchen jedes Jahr Millionenin eiskaltes Wasser, um sich von ihren Sünden zu reinigen. Dieser spirituelle, jahrhundertealte Brauch hat dem Eisbaden weltweit Aufmerksamkeit verschafft. Inzwischen ist Winterschwimmen oder Eisbaden zu einem regelrechten Lifestyle-Trend geworden und findet immer mehr Anhänger. In Seen oder Flüssen suchen Menschen den kontrollierten Kälteschock.

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Der Reiz: intensives Körpergefühl, Adrenalinkick, ein stärkeres Immunsystem und bessere Laune gleich dazu. Doch so verlockend das klingt: Eisbaden ist kein Wellnessprogramm, sondern ein Extremsport. Wer es ausprobieren will, sollte wissen, was es bringt, wie es richtig geht und wo die Grenzen liegen. ].