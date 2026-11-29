Die Eisbären Berlin halten die 1:0-Führung gegen die Fischtown Pinguins. Jonas Neffin sichert mit Paraden, während die Gäste Druck ausbauen, bevor das dritte Drittel beginnt.

Die Eisbären Berlin bewahren ihre knappe 1:0-Führung gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach dem zweiten Drittelpause. Trainer Éric Dubois sah sein Team in einer kritischen Phase, als die Norddeutschen durch offensiven Druck und hohe Torwahrscheinlichkeiten bedrohlich auftraten. Trotz schwächerer Leistungen in den defensive Abschnitten sorgten entscheidende Reflexe von Goalie Jonas Neffin dafür, dass der Heimsieg weiterhin in greifbarer Nähe liegt.

Neffins Paraden verhindern Ausgleich nach starker Gastgeber-Leistung

Im zweiten Abschnitt übernahmen die Fischtown Pinguins die Initiative und legten den Takt mit einem intensiven Forecheck vor. Die Eisbären Offensive fand kaum Zugriff und konnte sich nicht im letzten Drittel festsetzen, während Bremerhaven kontinuierlich Chancen generierte. Der erwartete Torwert (xG) der Gäste lag deutlich über Zwei, was die Qualität der vergebenen Möglichkeiten unterstreicht. Besonders die Kombination aus Miele, Conrad und Smith spielte die Berliner Defensive schwindelig, doch Neffin blieb als letzte Sicherung standhaft. Eine Doppelparade aus kürzester Distanz gegen diese angreifende Reihe verhinderte den Ausgleich in einer hochdramatischen Phase.

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Körperliche Auseinandersetzung und stattdominanz der Bremerhavener

Nach der Pause wirkten die Eisbären zunächst geschockt, passten sich jedoch schnell an und erhöhten die Schlagzahl. Die Phase war von steten Besitzwechseln und aggressivem Spiel auf beiden Seiten geprägt, ohne dass ein Team klare Überlegenheit zeigte. Statistisch dominierten die Pinguins mit 16 zu 6 gewonnenen Face-offs, was ihre Kontrolle im neutralen Raum belegte. Max Görtz scheiterte mit einem Schuss aus hohem Slot, während Gabriel Fontaine für die Eisbären eine gute Chance hatte, doch Kristers Gudlevskis im Bremerhavener Tor rettete durch eine Parade. Matthew Abt musste sich nach einer Strafminute in der Kühltruhe erholen, was die physische Intensität des Spiels weiter verstärkte.

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Kontrastreiche Darstellung zwischen Offensive und Defensive

Das erste Drittel gehörte eindeutig den Eisbären, die durch eine solide Leistung an der Spitze blieben. Im zweiten Drittel wandelte sich das Bild jedoch vollständig, als Bremerhaven sich als aktiveres Team erwies. Smith und Conrad versuchten das Tempo zu forcieren, stießen jedoch auf den engen Viererriegel der Berliner Defensive. Sowohl die Überzahl-Situationen der Hausherren als auch die der Pinguins verliefen ereignislos, da beide Defensivreihen stark und aggressiv agierten. Die schwache Darstellung der Eisbären Offensive im zweiten Drittel stand im Kontrast zur hervorragenden Abwehrarbeit und den rettenden Paraden von Neffin.

Vorbereitung auf das entscheidende dritte Drittel und Taktik

Der erste Abschnitt endete mit der knappen 1:0-Führung der Eisbären, wobei die Berliner Chance durch einen abgeblockten Schuss von Max Görtz nicht verlängern konnten. Jetzt steht der letzte Abschnitt bevor, in dem beide Teams versuchen, ihren Stempel auf die Partie zu drücken. Die Eisbären müssen wieder an die Qualität aus dem ersten Drittel anknüpfen, um den Heimsieg sicher zu bringen. Trainer Alex Sulzer sieht sein Team kurz vor dem Remis, da die Pinguins weiterhin Druck aufbauen und die Defensive der Hausherren herausfordern. Die Spannung im letzten Drittel wird hoch sein, da keine Mannschaft sich bisher entscheidend absetzen konnte.