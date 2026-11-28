Die Eisbären Berlin gewinnen das Spiel gegen die Augsburger Panther mit 6:2. Liam Kirk trifft doppelt. Jack LaFontaine hält im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion den Gegner auf.

Die Eisbären Berlin feiern einen deutlichen Erfolg in der DEL, als das Team am Freitagabend die Augsburger Panther mit 6:2 bezwingt. Das Spiel im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion vor 6.179 Zuschauern endete mit einem klaren Sieg für die Berliner, die ihre offensive Qualität eindrucksvoll unter Beweis stellten. Liam Kirk war mit zwei Toren der entscheidende Offensivakteur, unterstützt durch Treffer von Brandon Davidson, Kai Wissmann, Gabriel Fontaine und Andreas Eder.

Konzentration im ersten Drittel und frühster Treffer

Zu Beginn des Spiels dominierte vor allem die defensive Struktur beider Teams. Die Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion erlebten zunächst eine taktisch intensive Partie mit wenigen klaren Torchancen, da sowohl die Eisbären Berlin als auch die Augsburger Panther hochkonzentriert verteidigten. Der Durchbruch gelang schließlich den Gästen in der zwölften Minute. Brandon Davidson nutzte eine Situation und erzielte mit einem präzisen Distanzschuss die 1:0-Führung für die Eisbären Berlin. Dieser frühe Erfolg gab dem Team der Berliner die nötige Sicherheit, um das erste Drittel mit einem kleinen Vorsprung in die Kabine zu gehen.

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Effiziente Umstellung der Berliner nach der Pause

Nach der ersten Pause änderte sich das Bild im Stadion deutlich. Die Eisbären Berlin starteten mit erhöhter Intensität und setzten ihre Offensivstrategie konsequent um. Kai Wissmann erhöhte in der 23. Minute auf 2:0, bevor Liam Kirk zwei Minuten später in der 26. Minute den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Diese schnelle Doppelung sorgte für eine erhebliche psychologische Belastung bei den Gastgebern. Die Augsburger Panther sahen sich plötzlich vor der Aufgabe, einen Rückstand von drei Tollen aufzuholen, während die Berliner ihre Effektivität im Angriff weiter steigerten.

Augsburgs Druckaufbau und der Torhüter im Visier

In der zweiten Spielphase steigerten die Augsburger Panther ihren Druck merklich. Vor allem Noel Hoefenmayer und Mitchell Hoelscher sorgten für Unruhe in der Abwehr der Eisbären Berlin. Hoefenmayer erzielte in der 38. Minute ein Tor, und Mitchell Hoelscher folgte eine Minute später in der 39. Minute nach. Damit schlossen die Panther auf 3:2 an die Berliner heran und gaben dem heimischen Publikum neue Hoffnung. Doch die Eisbären Berlin hielten stand, und der Druck der Augsburger führte nicht zu weiteren Toren, da die Berliner Defensive wieder stabiler wurde.

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Entscheidung im dritten Drittel und LaFontaines Paraden

Im Schlussabschnitt der Partie blieben die Augsburger Panther gefährlich, doch die Effizienz fehlte ihnen gegenüber den Gästen. Die eisernen Verteidiger der Berliner ließen keine großen Lücken, und die Augsburger Panther scheiterten mehrfach an der Leistungen von Eisbären-Torhüter Jack LaFontaine. Dieser hielt sein Team im Spiel und verhinderte eine mögliche Wende. Die Berliner nutzten die verbleibenden Spielzeiten, um den Abstand wieder zu vergrößern. Gabriel Fontaine traf in der 45. Minute, Liam Kirk verlängerte in der 50. Minute in Überzahl, und Andreas Eder sicherte das Ergebnis in der 58. Minute mit seinem Treffer ab.

Zusammenfassung der Leistung und Ausblick

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 6:2-Sieg für die Eisbären Berlin. Die Leistung von Torhüter Jack LaFontaine war ein entscheidender Faktor, der die Angriffe der Augsburger Panther abblockte. Liam Kirk präsentierte sich als Top-Scorer mit zwei Treffern und trug maßgeblich zum Sieg bei. Die 6.179 Zuschauer im Curt-Frenzel-Stadion sahen eine Partie, die von der technischen Überlegenheit und taktischen Disziplin der Berliner bestimmt war. Mit diesem Sieg festigen die Eisbären Berlin ihre Position und zeigen, dass sie auch in auswärts-Situationen voll kampfstark sind. Die klare Differenz am Ende unterstreicht die aktuelle Formkurve der Mannschaft in der aktuellen DEL-Saison.