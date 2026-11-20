Die Eisbären Berlin stoppen die drei DEL-Niederlagen in Folge mit einem klaren 5:3-Sieg gegen Ex-Trainer Ingolstadt. Ein wichtiger Schritt unter Éric Dubois.

Die Eisbären Berlin haben ihre aktuelle Talfahrt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen feierten die Berliner am Heimabend einen überzeugenden 5:3-Erfolg gegen den EC Ingolstadt. Das Spiel vor 14.200 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena war entscheidend, um die Moral im Team wieder zu stärken. Trainer Éric Dubois feierte dabei seinen zweiten Sieg gegen seine ehemalige Mannschaft.

Startsturm und taktische Umstellung im zweiten Drittel

Die Eisbären starteten extrem aggressiv in die Partie und setzten sofort ein klares Signal. Nur 66 Sekunden nach Anpfiff sorgte Andreas Eder für die 1:0-Führung. Die Vorlage lieferte Adam Smith, der damit den Raum schuf, den Eder zur Abschlusshandlung nutzte. Veilleux erhöhte in der 13. Minute auf 2:0, doch das Spiel zeigte schnell, dass der EC Ingolstadt nicht aufgab. Während der Berliner Überzahlsituation in der 16. Minute konterten die Gäste kahl und verkurzten, weil die Defensive zu offen stand.

Also read Eisbären Berlin schlagen KooKoo deutlich und ziehen ins CHL-Viertelfinale ein

Das Glück schien kurzzeitig der Gegenseite hold, als Ingolstadt in der 22. Minute per Powerplay durch Daniel Pietta den Ausgleich zum 2:2 herstellte. Die Eisbären reagierten mit mehr Struktur und ließen das Spiel nicht völlig entgleiten. Ronning bereitete in der 23. Minute den Treffer von Kirk vor, der mit einem harten Schuss aus der Distanz zum 3:2 in Führung ging. Dieser Moment war wichtig, um den Schwung zurück an die eigene Bande zu holen.

Nervensäge im Schlussdrittel und der entscheidende Schlussspurt

Das letzte Drittel verlief für beide Seiten sehr ausgeglichen und nervenaufreibend. Der EC Ingolstadt drängte mit voller Kraft auf den Ausgleich, da ein Remis für die Gastmannschaft wertvoller gewesen wäre als eine weitere Niederlage. Die Strategie ging kurzzeitig auf: In der 48. Minute traf Miles Powell zum 3:3. Die Eisbären standen nun unter Druck und mussten jeden Fehler vermeiden, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren.

Advertisement

Dann kam die Wende durch Vikingstad. Der schwedische Akteur traf in der 58. Minute zum 4:3 und gab den Berliner Abwehrreihen die nötige Sicherheit. Ingolstadt warf daraufhin alle Kräfte nach vorne und nahm sogar den eigenen Torwart vom Eis, um mit sechs Feldspielern mehr Druck auszuüben. Diese Waghalsigkeit zahlte sich jedoch nicht für die Gäste aus, da die Eisbären die Defensive halbfrei halten konnten. Andreas Eder profitierte von der Situation, indem er den Puck aus der eigenen Hälfte ins leere Tor schob.

Historische Kontexte und Blick auf die Straubing Tigers

Der 5:3-Sieg ist mehr als nur ein Punktgewinn in der Tabelle. Es handelt sich um den zweiten Saison-Duell-Sieg der Eisbären gegen Ingolstadt unter der Ägide von Trainer Éric Dubois. Die Bilanz gegen den Ex-Club ist damit positiv gewendet, was psychologisch für die Spielergruppe von enormer Bedeutung ist. Die Serie von drei Niederlagen in Folge ist damit offiziell beendet, was die Mannschaft aus der Talfahrt holt.

Die nächste Herausforderung wartet bereits am kommenden Sonntag auf das Team. Die Eisbären reisen zu den Straubing Tigers, um dort um die nächsten Punkte zu kämpfen. Das Spiel beginnt um 14 Uhr. Für die Berliner gilt es, die Stabilität aus dem Sieg gegen Ingolstadt mitzunehmen und die Defensive gegen einen aggressiv spielenden Gegner in Straubing stabil zu halten. Die Fans in Berlin können nun wieder hoffen, dass die Formkurve nach unten tatsächlich umgekehrt ist.