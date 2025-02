Eisbären Berlin deklassieren DEG Düsseldorf

Die Eisbären Berlin gewannen das Nachholspiel gegen die DEG Metro Stars Düsseldorf mit 10:2. Der Titelverteidiger dominierte die Partie von Anfang an und setzte sich klar durch.

Die Eisbären Berlin siegten im Nachholspiel der DEL mit 10:2 gegen die DEG Metro Stars Düsseldorf. Der Titelverteidiger dominierte die Partie von Beginn an und setzte sich dank Toren von Ty Ronning, Liam Kirk, Eric Hördler, Frederik Tiffels und weiteren Spielern klar durch. Für die DEG trafen Alexander Blank und Laurin Braun. \Nach dem achten Gegentor erlöste Düsseldorfs Trainer Steven Reinprecht endlich Torhüter Henrik Haukeland, für den Norweger kam Ersatzgoalie Nikita Quapp.

\In der Tabelle hatte die Pleite im Nachholspiel noch keine Konsequenzen, weil auch der Konkurrent Iserlohn Roosters beim Vizemeister Fischtown Pinguins mit 2:5 verlor und ebenso wie Schlusslicht Augsburger Panther weiter einen Punkt zurückliegt. In Bremerhaven führten die Sauerländer, die am Samstag überraschend Trainer Doug Shedden gefeuert hatten, nach Toren von Tyler Boland und Eric Cornel nach dem ersten Drittel mit 2:0. Doch Jan Urbas, Fabian Herrmann, Nicholas B. Jensen und Ludwig Byström drehten das Spiel für Fischtown.





