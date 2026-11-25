Die Eisbären Berlin besiegen die Löwen Frankfurt deutlich mit 7:1 und behalten die Spitze der DEL. Ty Ronning und Gabriel Fontaine steuerten Doppelschläge bei.

Die Eisbären Berlin haben am Dienstagabend ihren dritten Sieg innerhalb von fünf Tagen in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) gefeiert und damit ihre führende Position in der Tabelle erfolgreich gefestigt. Der Deutsche Meister besiegte das Schlusslicht der Liga, die Löwen Frankfurt, mit einem deutlichen 7:1 (4:1, 1:0, 2:0), was die Dominanz des Teams in dieser Phase der Spielzeit unterstreicht.

Torjäger Ronning und Fontaine leiten Sieg ein

Die Torejagd der Eisbären wurde maßgeblich von Ty Ronning und Gabriel Fontaine vorangetrieben, die jeweils zwei Tore zum Endstand beisteuerten. Sie wurden dabei von Yannick Veilleux, Leonhard Pföderl und Eric Hördler unterstützt, die die übrigen Treffer für die Berliner erzielten. Das Spiel fand vor 10.215 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof statt, wo beide Mannschaften von Beginn an aggressive Strategien in Überzahl-Situationen verfolgten.

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Ty Ronning eröffnete bereits in der sechsten Minute für die Hausherren die Bilanz, doch nur 31 Sekunden später glich Eric Uba für die Gäste aus. Die Berliner ließen sich jedoch nicht aus der Konzentration bringen und stellten in der neun Minute mit dem dritten Powerplay-Tor des Spiels durch Yannick Veilleux die erneute Führung her. Dieser Moment markierte den Wendepunkt, ab dem die Eisbären das Spieltempo diktierten.

Effizienz im zweiten Drittel baut Vorsprung aus

Zu Beginn des zweiten Drittels zeigten sich die Frankfurter Spieler unglücklich, als sie zweimal nur den Pfosten trafen, was die Pechsträhne der Gäste im Angriff unterstrich. Die Gastgeber hingegen nutzten ihre Chancen effizienter und bauten den Vorsprung weiter aus. Innerhalb von nur neun Sekunden sorgten erneut Ronning und Pföderl für einen Doppelschlag, der die Führung auf 4:1 erhöhte, was in der siebzehnten Minute geschah und die Kontrolle über das Spiel zementierte.

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Im weiteren Verlauf des Spiels zeigten die Berliner ihre offensive Stärke, während die Frankfurter Pech im Abschluss hatten. Gabriel Fontaine gelang in der zweiten Periode in der 32. Minute ein weiterer Überzahl-Treffer, der die Distanz zwischen den beiden Teams weiter vergrößerte. Die Defensivstärke der Eisbären ließ den Gegner kaum zu aussichtsreichen Situationen kommen, was die Überlegenheit der Hausherren klar reflektierte.

Entscheidung im Schlussabschnitt und Tabellenführung

Im Schlussabschnitt blieben die Gäste bemüht, doch die Eisbären konterten immer wieder gefährlich und schlossen die Partie mit einem klaren Ergebnis ab. Gabriel Fontaine erzielte sein zweites Tor in der 46. Minute, und Eric Hördler traf in der 53. Minute zum Endstand von 7:1. Dieser Sieg sichert den Eisbären Berlin nicht nur den nächsten Drei-Punkte-Erfolg, sondern verteidigt auch ihren Status als Tabellenerster in der DEL.