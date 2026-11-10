Eisbären Berlin drehen 0:2-Rückstand gegen KooKoo und siegen 5:3

Die Eisbären Berlin kehren mit einem 5:3-Sieg bei KooKoo zurück. Liam Kirk war der Held im Achtelfinale der Champions Hockey League.

Die Eisbären Berlin haben im Achtelfinale der Champions Hockey League eine herausragende Position für die Weiterfahrt erkämpft. Das Team aus der Hauptstadt drehte einen scheinbar aussichtslosen 0:2-Rückstand beim finnischen Vizemeister KooKoo und sicherte sich am Ende einen deutlichen 5:3-Auswärtssieg. Dieser Erfolg stellt eine glänzende Ausgangslage für das Rückspiel dar, das am 18. November in Berlin stattfinden wird.

Liam Kirk als Mann des Abends

Der entscheidende Faktor für den Erfolg der Berliner war eindeutig der Stürmer Liam Kirk, der als Mann des Abends gefeiert wurde. Vor 2.048 Zuschauern hatten die Finnen zunächst die Oberhand behalten. Axel Holmström brachte KooKoo in der 14. Minute in Führung. Kurz nach der ersten Pause erhöhte Ari Gröndahl auf 2:0, was den Druck auf die Gäste massiv steigerte. Doch dann schlug Kirk zu und änderte den Lauf der Partie.

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Doppelpack von Kirk beendet Rückstand

Nur 46 Sekunden nach dem Treffer durch Gröndahl erzielte der Stürmer den Anschlusstreffer. In der 29. Minute legte Kirk direkt nach und stellte mit seinem Doppelpack den 2:2-Endstand in der zweiten Spielhälfte her. Jetzt waren die Eisbären voll da und übernahmen die Kontrolle über das Geschehen auf dem Eis. Die Momentumwende war damit perfektioniert und die Hoffnung auf ein gutes Ergebnis lebte wieder auf.

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Adam Smith und Yannick Veilleux sichern Vorsprung

Adam Smith drehte die Partie mit dem 3:2 endgültig in der 32. Minute. Im Schlussdrittel hätte Jean-Luc Foudy erhöhen können, scheiterte aber per Penalty an KooKoo-Keeper Jasper Patrikainen. Besser machte es Yannick Veilleux mit dem 4:2 in der 47. Minute. Zwar brachte Robert Rooba die Finnen noch einmal heran, doch Markus Vikingstad setzte nur zwei Minuten später mit dem 5:3 den Schlusspunkt. Der Sieg ist somit klar verdient.