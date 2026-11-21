Jonas Neffin sichert sich einen Dreijahresvertrag bei den Eisbären Berlin. Die DEL-Starsaison mit 94,8 Prozent Fangquote macht ihn zum unbestrittenen Top-Torwart.

Der bisherige Aufsteiger des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga hat sich einen langfristigen Vertrag bei den Berliner Rekordmeister gesichert. Jonas Neffin, der den 26. Geburtstag in dieser Saison bereits hinter sich gebracht hat, verlängert seinen auslaufenden Vertrag nun um drei weitere Jahre. Obwohl der Verein offiziell noch keine Bestätigung ausgesprochen hat, haben Insider-Informationen diese Entwicklung bestätigt. Die Eisbären Berlin halten sich bei der öffentlichen Bekanntgabe bekanntlich traditionell zurück und warten auf den Saisonabschluss.

Strategischer Sieg von Sportdirektor Richer

Stéphane Richer zeigt mit der Verpflichtung von Neffin erneut sein ausgeprägtes Gespür für Talente. Der Sportdirektor hatte den Keeper im Sommer aus der DEL2 nach Berlin geholt. Dies galt damals als gewagtes Risiko, welches sich durch die überragenden Leistungen des Torwarts nun als brillante Entscheidung erwiesen hat. Die finale Entscheidung für Neffin fiel in enger Zusammenarbeit mit dem Torwarttrainer Sebastian Elwing. Die Statistik spricht eine klare Sprache: Ein Gegentorschnitt von 1,41 und eine Fangquote von 94,8 Prozent sind herausragende Werte für die aktuelle Saison. In sechs absolvierten Spielen hielt Neffin das Tor komplett sauber.

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Neunungsstarke Leistungen und persönliche Ziele

Jonas Neffin präsentierte sich in der aktuellen Saison in einer Form, die selbst die anspruchsvollsten Experten überrascht hat. Seine sechs Spiele ohne Gegentor schließen auch Einsätze für die Nationalmannschaft ein. Die Besonderheit an diesen Shutouts ist, dass Neffin sämtliche Pucks erfolgreich abgewehrt hat. Keine einzige Kugel gelangte ins Netz. Die persönlichen Trophäen dieser Serie sollen nun in Neffins Wohnung in Iserlohn einen besonderen Ehrenplatz erhalten. Dies unterstreicht die mentale Stärke und den Fokus des jungen Torwarts, der mit diesen Leistungen zum Schlüsselplayer seiner Mannschaft wurde.

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Bundestrainer André Rankel lobt die Konstanz

Die individuelle Klasse des Berliner Torwarts hat auch den Blick des Nationaltrainers auf sich gelenkt. André Rankel, der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, zeigte sich nach dem Deutschland Cup beeindruckt. Beim Sieg gegen Österreich mit dem Ergebnis von 3:0 konnte Neffin ein weiteres Mal zeigen, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Rankel betonte ausdrücklich, wie sehr ihn die Art und Weise beeinflusst, wie Neffin spielt und wie er sich auf dem Eis präsentiert. Diese lobenden Worte des Trainers sind ein deutliches Signal für die internationale Perspektive des Spielers.

Perspektiven für die Weltmeisterschaft 2027

Die Frage, ob Jonas Neffin das nächste Mal als Nummer eins im deutschen Tor stehen wird, rückt nun immer näher. Angesichts der konstant hohen Form und der technischen Perfektion scheint ein Wechsel zur Nationalmannschaft nahezu vorprogrammiert. Für die Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland dürften sich für den Berliner kaum noch Alternativen ergeben, solange er diese Leistungsbasis hält. Die drei Jahre bei den Eisbären Berlin sind damit nicht nur eine Bestätigung für die Vergangenheit, sondern ein fundamentales Fundament für die zukünftige Karriere auf internationaler Ebene.