Die Eisbären Berlin erreichen zum zweiten Mal das Viertelfinale der Champions Hockey League. Der klare 9:2-Auswärtssieg gegen KooKoo in Kouvola festigt den Titelanspruch des Deutschen Meisters.

Die Eisbären Berlin haben in der Champions Hockey League (CHL) einen historischen Schritt im Viertelfinale gesetzt. Das Team sicherte sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Einzug in diese Runde, nachdem man das Achtelfinal-Rückspiel gegen das finnische Team KooKoo aus Kouvola deutlich mit 9:2 (1:1, 5:1, 3:0) gewann. Dieser Sieg war notwendig, um nach dem Hinspiel den Einzug in die nächste Runde zu perfektionieren und den Status als starker europäischer Akteur zu festigen.

Umfangreiches Torfeuer der Eisbären Berlin

Der Deutsche Meister präsentierte sich in dieser Partie als offensiv überlegen und erzielte insgesamt neun Treffer. Adam Kirk und Korbinian Geibel steuerten jeweils zwei Tore zum Sieg bei. Die Scorerliste erweiterten zusätzlich Adam Smith, Yannick Veilleux, Kai Wissmann und Leonhard Pföderl mit je einem Tor. Diese Vielfalt an Torschützen unterstrich die Tiefe der Offensive der Berliner und sorgte für eine klare Dominanz über die gesamte Spieldauer. Die Effizienz im Angriff war ein zentraler Faktor für den hohen Endstand, der die Überlegenheit der Mannen aus der Hauptstadt im direkten Vergleich bewies.

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Spannender Start mit Führung und Ausgleich

Die Partie vor 3.240 Zuschauern im Wellblechpalast begann mit einem unerwarteten Schwung der Gäste. KooKoo nutzte gleich die erste Torchance und führte durch Miska Siikonen in der 9. Minute. Doch die Eisbären Berlin reagierten blitzschnell und glichen nur 41 Sekunden später aus. Korbinian Geibel sorgte für die Führung der Hausherren, was die psychologische Wende einleitete und die anfängliche Überraschung der Heimmannschaft schnell beseitigte. Dieser schnelle Ausgleich zeigte die mentale Stärke des Teams, auch unter Druck die eigene Spielstruktur wiederzufinden.

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Entscheidung im zweiten Drittel durch Kirk

Im zweiten Drittel entschieden die Berliner das Spiel endgültig zu ihren Gunsten. Nachdem Kirks Führungstreffer in der 22. Minute von den Finnen noch durch Ville Puhakka in der 27. Minute ausgeglichen worden war, übernahmen die Eisbären wieder die Kontrolle. Adam Smith traf in der 31. Minute und Krestan folgte zwei Minuten später mit dem 4:2. Kurz vor der Pause erhöhten Yannick Veilleux und erneut Krestan in der 40. Minute auf 6:2. Diese Phase war entscheidend, da die KooKoo in diesen Minuten die Kontrolle über das Spiel verloren und einen Rückstand hinnehmen mussten, aus dem sie nicht mehr gesundeten.

Abgerundeter Sieg durch weitere Treffer

Im Schlussabschnitt schraubten die Eisbären Berlin das Ergebnis weiter in die Höhe und beendeten die Partie klar. Adam Kirk erzielte in der 45. Minute sein zweites Tor des Abends. Kai Wissmann netzte in der 50. Minute in Überzahl ein, ehe Leonhard Pföderl in der 52. Minute den nächsten Treffer markierte. Das 9:2 war damit besiegelt. Die Defensivleistung war in dieser Phase absolut sicher, sodass KooKoo keine Möglichkeiten mehr hatte, den hohen Rückstand zu verkürzen. Die klare Ansage in der 3. Periode unterstrich den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften im aktuellen Vergleich.