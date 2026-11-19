Die Eisbären Berlin setzen sich mit 9:2 gegen KooKoo Kouvola durch und stehen im CHL-Viertelfinale. Cheftrainer Éric Dubois hofft auf europäische Titelchancen vor dem nächsten DEL-Titel.

Die Berliner Eisbären haben am Mittwochabend im Wellblechpalast einen historischen Erfolg in der Champions Hockey League gefeiert. Mit einem deutlichen 9:2-Auswärtssieg gegen KooKoo Kouvola aus Finnland qualifizierten sich die Hauptstadtmannschaft für das Viertelfinale des europäischen Wettbewerbs. Dies markiert den zweiten Auftritt Berlins in dieser Runde der Wettbewerbshistorie, wobei man im Vorjahr 2024/2025 am späteren Titelträger ZSC Lions aus Zürich scheiterte.

Wendepunkt nach schwacher Phase

Die Eisbären Berlin präsentierten sich in diesem Achtelfinal-Rückspiel von ihrer besten Seite und widerlegten damit die Kritik an einer eher durchwachsenen Vorrundenphase. In der Champions Hockey League diente der Wettbewerb in der ersten Saisonhälfte oft als vorbereitendes Training für die Deutsche Eishockey Liga. Entsprechend schwankte die Motivation im Vergleich zu anderen Spielzeiten. Zwei klare Heimniederlagen von 2:6 in Genf und 2:8 in Davos zu Saisonbeginn deuteten zunächst auf eine Unsicherheit im Team hin. Besonders der Zusammenhalt zwischen Cheftrainer Éric Dubois und dem Kader schien noch zu suchen.

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Dominanz im Achtelfinale

Seit dem Start der K.-o.-Runde hat sich die Einstellung der Eisbären Berlin jedoch grundlegend gewandelt. In allen sechs anschließenden Partien in der Champions Hockey Library zeigten die Berliner eine konstante Überlegenheit und gewannen jedes einzelne Spiel. Die Spieler strahlten eine offensiv orientierte Spielweise aus, die typisch für ihre Auftritte in der Deutschen Eishockey Liga ist. Das 9:2 gegen KooKoo Kouvola unterstreicht diese Entwicklung eindrucksvoll. Die Defensivarbeit stand nun neben dem Angriffsspiel im Vordergrund, was den klaren Sieg ermöglichte.

Analyse des nächsten Gegners

Im Viertelfinale wartet nun ein höherklassiger Gegner auf das Team aus der Hauptstadt. Dynamo Pardubice aus der Tschechischen Republik gilt als deutlich stärker als der finnische Außenseiter KooKoo. Für Cheftrainer Éric Dubois ist es eine ideale Situation, um die Fokusse neu zu setzen. Die Mannschaft steht in der Deutschen Eishockey Liga bereits an der Spitze und hat zwölf Meisterschaften zu verbuchen. Ein Titelgewinn in der Champions Hockey Library würde das Ansehen des Vereins im europäischen Kontext weiter steigern.

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Historischer Kontext und Ausblick

Die Eisbären Berlin sind traditionell die erfolgreichste Mannschaft in der Deutschen Eishockey Liga. Mit der Aussicht auf den nächsten Titel im Frühjahr 2027 konzentriert sich die Organisation nun auf den europäischen Wettbewerb. Es wäre ein besonderer Meilenstein, wenn die Berliner als erstes deutsches Team die Champions Hockey Library gewinnen würden. In der aktuellen Saison stehen mit Mannheim und Köln bereits drei deutsche Clubs im Viertelfinale. Dies unterstreicht die gestiegene Stärke des deutschen Eishockeys im Vergleich zu den Vorjahren.

Vision des Trainers

Cheftrainer Éric Dubois blickt mit Zuversicht auf die verbleibenden Spiele in der Champions Hockey Library. Im Sommer hatte er bereits scherzhaft erwähnt, dass man die Liga noch nie gewonnen habe. Seine Erfahrung mit fünf Titelgewinnen gibt ihm die Sicherheit, dass die Zeit für einen internationalen Erfolg reif ist. Die Voraussetzungen im Kader, die Moral und die taktische Ausrichtung sind aktuell so gut wie nie zuvor. Ein weiterer Erfolg würde das Erbe des Vereins festigen.