Die Eisbären Berlin besiegen KooKoo Kouvola deutlich und ziehen ins CHL-Viertelfinale ein. Trainer Dubois erklärt die Leistungsunterschiede und lobt Youngster Krestan.

Die Eisbären Berlin haben in der Champions Hockey League einen klaren Sieg errungen und sich damit den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Mit einer deutlichen 9:2-Auswärtsbilanz gegen KooKoo Kouvola im finnischen Kouvola bestätigten die deutschen Meister ihre Dominanz auf europäischer Ebene. Dieses Ergebnis markiert den zweiten Titelgewinn dieser Art in der Vereinsgeschichte der Eisbären und hebt sie von den aktuellen Schwierigkeiten in der nationalen DEL ab.

9:2-Sieg sichert Viertelfinale in der CHL

Der entscheidende Schritt ins Viertelfinale wurde nach dem Hinspiel mit 5:3 am Mittwochabend untermauert. Trainer Éric Dubois zeigte sich von der Leistung seiner Mannschaft beeindruckt, die ein regelrechtes Torfeuerwerk ablief. Die klare Niederlage des Gegners sorgt dafür, dass die Eisbären Berlin nun in der nächsten Runde der Champions Hockey League antreten werden. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Schritt für das Team, das in der vergangenen Saison den deutschen Meistertitel holte.

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Trainer Dubois benennt mentale Erschöpfung

Éric Dubois sieht in den aktuellen Leistungen der Mannschaft eine direkte Folge der mentalen Belastung durch den dichten Spielplan. Der 56-jährige Cheftrainer erklärte, dass die Spieler körperlich fit seien, aber im Kopf Fehler machten. Kleine Unaufmerksamkeiten und verzögerte Reaktionen seien die Ursache für die Schwächephasen gewesen. Diese Beobachtungen lassen sich nicht nur auf die Eisbären Berlin beschränken, da auch andere deutsche Teams wie der Kölner EC und die Mannheimer ERC nach ihren internationalen Auftritten in der Liga Probleme zeigten.

Die Videoanalyse der vergangenen Spiele hat den Profis vor Augen geführt, dass ihre Leistungen nicht den hohen eigenen Ansprüchen entsprachen. Dubois betonte, dass Stolz in der Kabine stecke, was der Mannschaft in der Vergangenheit geholfen habe, drei Jahre lang Meister zu werden. Dies sei der Grund, warum sie auch jetzt wieder zusammenstehen und ihre Fehler korrigieren können. Die mentale Stärke sei entscheidend, um die hohen Anforderungen des europäischen Wettbewerbs zu bewältigen.

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Tiffels lobt Teamplay und Krestan trifft doppelt

Stürmer Frederik Tiffels unterstrich die Bedeutung des Zusammenspiels für den großen Erfolg. Der Nationalspieler erklärte, dass das Team heute gut in den Zweikämpfen war und zusammengehalten habe. Im Gegensatz zu den jüngsten Ligaspielen, in denen die Eisbären Berlin drei Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, zeigte sich hier ein kohärentes Gesamtbild. Tiffels wies darauf hin, dass jeder Spieler zum Sieg beigetragen habe, was das Selbstvertrauen für die nächsten Spiele stärkt.

Die Nummer unter den Torschützen war Tobias Krestan. Der 18-jährige Youngster steuerte gleich zwei Treffer zum Kantersieg bei und zeigte dabei enormes Potenzial. Trainer Éric Dubois lobte den Trainingsfleiß des Angreifers und ist überzeugt, dass sich Krestan zu einem großen Spieler entwickeln wird. Für den Nachwuchsstürmer ist die Auszeichnung besonders wertvoll, da sie nach den schweren Niederlagen in der Liga ein wichtiges Signal der Erholung setzt.

Blick auf das nächste DEL-Spiel gegen Ingolstadt

Tobias Krestan stellte klar, dass der Mannschaftserfolg wichtiger sei als die eigene Statistik. Er betonte, dass das gute Gefühl für die nächste Runde auch für das Wochenende in der Liga wichtig sei. Die Eisbären Berlin wollen dieses positive Momentum nun auch auf die deutsche Eishockey-Liga übertragen. Die Bewährungsprobe steht bereits sehr bevor, um zu zeigen, ob die mentale Frische von der CHL auf die Liga übersetzt werden kann.

Am Freitag empfängt die Bundesliga-Mannschaft der Eisbären den ERC Ingolstadt. Das Spiel startet um 19:30 Uhr im Wellblechpalast in Berlin. Für Trainer Éric Dubois und seine Spieler ist es eine Chance, die aktuelle Formkrise zu beenden. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten würde zeigen, dass die Eisbären Berlin auch in der DEL wieder die Dominanz zurückgewonnen haben, die sie im europäischen Wettbewerb bereits demonstriert haben. Die Fans hoffen auf eine Rückkehr zum früheren Leistungsniveau.