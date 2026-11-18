Die Eisbären Berlin bezwingen Kouvola deutlich mit 9:2 im CHL-Achtelfinale. Mit diesem Sieg ziehen die Berliner in die Viertelfinalrunde ein und treffen auf Dynamo Pardubice.

Die Eisbären Berlin haben das Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen den finnischen Vertreter Kouvola mit einem klaren 9:2-Sieg gewonnen. Das Spiel fand vor 3.240 begeisterten Zuschauern im Wellblechpalast statt, der als Heimstätte der Berliner fungiert. Durch diesen deutlichen Erfolg ziehen die Eisbären zum zweiten Mal in der Klub-Historie in das Viertelfinale des europäischen Wettbewerbs ein. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für den Verein und unterstreicht die aktuelle sportliche Dominanz im europäischen Eishockey.

Das CHL-Achtelfinale gegen Kouvola im Detail

Der Beginn des Spiels war von Spannung geprägt, als Kouvola die Eisbären zweimal in Führung brachte. Siikonen sorgte früh in der 9. Minute für die Führung der Finnen. Nur 40 Sekunden später glich Korbinian Geibel nach einer Vorlage von Ty Ronning aus und stellte den Unentschiedenstand her. Die 2:1-Führung des Topscorers Liam Kirk in der 22. Minute hielt ebenfalls nicht lange an. Nur fünf Minuten später stellte Kouvola erneut auf Gleichstand, ehe sich die Dynamik des Spiels komplett zu Gunsten der Berliner wandte.

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Doppelpacks von Krestan und Kirk prägen die Offensive

Nach der Pause übernahm Berlin komplett die Kontrolle über das Spiel. Adam Smith brachte die Eisbären in der 31. Minute in Führung, bevor Tobias Krestan nur eine Minute später den Anschluss an die 2:1-Führung nutzte. Kurz vor der zweiten Drittelpause erhöhten Yannick Veilleux und erneut Krestan den Vorsprung auf 6:2. Diese vier Tore in nur neun Minuten sorgten für einen enormen Tor-Rausch und zerbrachen die Widerstandskraft der finnischen Mannschaft. Tobias Krestan und Liam Kirk glänzten im Anschluss mit jeweils einem Doppelpack und sicherten die offensive Überlegenheit.

Historischer Sieg und Ausblick auf das Viertelfinale

Im Schlussdrittel erhöhte Liam Kirk mit seinem zweiten Treffer auf 7:2, Kapitän Kai Wissmann folgte mit dem 8:2. Den Schlusspunkt zum 9:2 setzte Leo Pföderl. Insgesamt besiegten die Eisbären Kouvola mit einer Gesamtbilanz von 14:5 Toren, wobei im Hinspiel bereits ein 5:3-Sieg errungen wurde. Nach drei vorangegangenen Niederlagen in der DEL war dieser Kantersieg ein deutliches Ausrufezeichen für die Moral und das Vertrauen in das Team. Dieses Ergebnis hat weitreichende Folgen für die gesamte Deutsche Eishockey Liga (DEL).

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Drei DEL-Klubs im Achtelfinale der Champions Hockey League

Erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs sind mit Berlin, dem 1. EK Cologne (Köln) und der Mannheimer ERC drei DEL-Klubs unter den besten acht Teams Europas vertreten. Diese besondere Situation unterstreicht die gestiegene Qualität und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Eishockeys auf internationaler Ebene. Die Eisbären Berlin stehen nun bereit für die nächste Herausforderung und werden im Viertelfinale auf den tschechischen Meister Dynamo Pardubice treffen. Diese Begegnung verspricht eine intensive Prüfung der deutschen Meisterschaftsanwartschaft.

Weitere Spiele und die Bedeutung für die DEL-Saison

Bereits am Freitag gegen den EHC Ingolstadt werden die Eisbären zeigen müssen, ob der Erfolg in der Königsklasse ein nachhaltiger Startschuss für die nationale Liga war. Die Mannschaft steht unter Beobachtung, ob die Formkurve anhält oder ob die Belastung durch den europäischen Wettbewerb spürbar wird. Der Sieg gegen Kouvola bietet jedoch die optimale Basis, um die verpaschten Punkte in der DEL wettzumachen und die Position im Aufstellungskampf zu festigen. Die Fans im Wellblechpalast dürfen sich auf weitere spannende Spiele freuen.