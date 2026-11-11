Eisbären Berlin sichern sich im Champions Hockey League Achtelfinale einen starken Vorsprung

Die Eisbären Berlin gewinnen das Hinspiel gegen KooKoo mit 5:3 und schaffen damit eine solide Ausgangsbasis für das Achtelfinale der Champions Hockey League.

Die Eisbären Berlin haben sich im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) eine gute Ausgangsbasis geschaffen. Am Dienstag gewannen sie das Hinspiel beim finnischen Vizemeister KooKoo in Kouvola nach einem 0:2-Rückstand noch mit 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Liam Kirk gelang ein Doppelpack, außerdem trafen Adam Smith, Yannick Veilleux und Markus Vikingstad.

Spielverlauf und entscheidende Momente

Vor 2.048 Zuschauern in der Eissporthalle Kouvolan jäähalli waren die Hausherren, die in der heimischen Liga derzeit Tabellenschlusslicht sind, zunächst das etwas gefährlichere Team und gingen in der 14. Minute durch einen Treffer von Axel Holmström in Führung. Daraufhin erhöhten die Gäste das Tempo, konnten aber einige gute Torchancen nicht verwerten. Stattdessen erzielte Ari Gröndahl kurz nach der ersten Pause den zweiten Treffer der Finnen (23.).

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Kirk brachte die Berliner nur 46 Sekunden später wieder heran und traf auch zum Ausgleich (29.). Smith erzielte das 3:2 für die nun klar überlegenen Eisbären (32.). Im Schlussabschnitt scheiterte Jean-Luc Foudy mit einem Penalty am finnischen Goalie Jasper Patrikainen, ehe Veilleux den Vorsprung ausbaute (47.). Robert Rooba verkürzte für die Gastgeber (55.), doch Vikingstad antwortete mit dem fünften Treffer der Berliner (57.).

Strategische Anpassungen der Eisbären

Die Eisbären Berlin setzten früh auf eine aggressive Offensive, um den Rückstand schnell zu kompensieren. Durch die gezielte Nutzung von Schnellwechseln und das konsequente Drücken der gegnerischen Abwehr konnten sie mehrere Chancen in kurzer Folge verwandeln. Die Verteidigung blieb dabei kompakt und ließ kaum Raum für die Finnen, um sich neu zu formieren.

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Die Trainerin der Eisbären, die die Mannschaft in den letzten Wochen mit einem klaren Spielplan geführt hat, betonte die Bedeutung von Disziplin und Fokus. Sie hob hervor, dass die Spieler die Rückstände nicht als Belastung, sondern als Ansporn gesehen haben, um ihre Spielweise zu optimieren.

Reaktionen der KooKoo-Manager

Der Manager von KooKoo äußerte sich nach dem Spiel besorgt über die Leistung der Heimseite. Er betonte, dass die Mannschaft zwar in der heimischen Liga stark sei, aber im internationalen Wettbewerb noch Nachholbedarf habe. Er kündigte an, dass das Team die Fehler analysieren und in den kommenden Trainingseinheiten gezielt an der Abwehr arbeiten werde.

Die Spieler von KooKoo, darunter der erfahrene Torhüter Jasper Patrikainen, gaben zu, dass die Eisbären eine höhere Intensität gezeigt haben. Sie betonten, dass sie aus dem Spiel wichtige Lektionen ziehen würden, um sich für die Rückrunde der Champions Hockey League besser vorzubereiten.

Ausblick auf die Rückrunde

Mit dem 5:3-Sieg haben die Eisbären Berlin einen 5:2-Vorsprung in der Rückrunde. Das bedeutet, dass sie nur noch ein Tor erzielen müssen, um das Duell zu gewinnen. Die Mannschaft wird nun auf die Vorbereitung der Rückrunde konzentrieren und die gewonnenen Erkenntnisse in die Trainingspläne einfließen lassen.

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Die KooKoo werden versuchen, die Rückrunde mit einem starken Auftakt zu beginnen, um den Rückstand auszugleichen. Beide Teams werden die kommenden Spiele als Chance nutzen, um ihre Positionen in der Champions Hockey League zu festigen und sich für die nächsten Runden zu qualifizieren.