Eisbären Berlin sichern sich Viertelfinal-Ticket

Die Eisbären Berlin haben sich mit einem 4:2-Sieg gegen die Straubing Tigers vorzeitig für das Viertelfinale der DEL qualifiziert. Trotz zahlreicher Verletzungsbedingter Ausfälle zeigte das Team starke Leistung und nutzte die Chancen im entscheidenden Moment.

Trotz zahlreicher Verletzungsbedingter Ausfälle erkämpfte der deutsche Meister drei Punkte gegen Straubing und qualifizierte sich damit vorzeitig für das Viertelfinale der DEL . Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) das dritte Heimspiel in Serie gewonnen und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Der deutsche Meister siegte gegen die Straubing Tigers mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Leonhard Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Yannick Veilleux und Ty Ronning für die Hauptstädter. Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen zu Beginn viele harte Zweikämpfe, aber nur wenige Torchancen. In der 14. Minute erzielte Pföderl nach einem klugen Querpass von Frederik Tiffels seinen 250. DEL-Treffer, 39 Sekunden vor der ersten Drittelpause glich Elis Hede für die Gäste aus. Kurz nach dem Wiederbeginn nutzten die Niederbayern ihr erstes Powerplay. Joshua Samanski sorgte für die Führung der Gäste (22.). In der zeitweise hitzigen Begegnung profitierten danach auch die Berliner von Zeitstrafen gegen den Gegner. Pföderl traf in Überzahl zum Ausgleich (35.), im Schlussabschnitt war Veilleux ebenfalls erfolgreich, als die Hausherren einen Spieler mehr auf dem Eis hatten (41.). Danach verteidigten die Eisbären ihren Vorsprung geschickt, Ronning sorgte 22 Sekunden vor dem Spielende für die Entscheidung, als Straubings Goalie Florian Bugl für einen zusätzlichen Feldspieler vom Eis gegangen war





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eishockey DEL Eisbären Berlin Straubing Tigers Viertelfinale

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Berlin & Brandenburg: Eisbären Berlin verlieren mit 3:4 gegen BremerhavenDie beiden DEL-Finalisten der vergangenen Saison liefern sich in Berlin ein hochklassiges und emotionales Spitzenspiel. Am Ende sind die Bremerhavener das effizientere Team.

Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: Eisbären Berlin gewinnen in Iserlohn nach PenaltyschießenDank einer Energieleistung im Schlussabschnitt sichern sich die Hauptstädter zwei Punkte im Sauerland. Am Ende ist Top-Torjäger Ty Ronning der Matchwinner für die Eisbären.

Weiterlesen »

Bandenmäßiger Rauschgifthandel per Post - Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecktBerlin - Nach intensiven Ermittlungen vollstreckten Einsatzkräfte der Polizei Berlin heute im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin Durchsuchungsbeschlüsse

Weiterlesen »

Handballer sichern sich Viertelfinal-TicketDie deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich nach einem knappen Sieg gegen Italien mit 34:27 für das Viertelfinale der Handball-WM qualifiziert. Torhüter Andi Wolff war mit 18 Paraden der entscheidende Faktor.

Weiterlesen »

Handball-WM 2025: Kroatien löst Viertelfinal-TicketKroatien gewinnt am letzten Hauptrundenspieltag ein spannendes Duell gegen Slowenien und zieht ins Viertelfinale der WM ein.

Weiterlesen »

Tobias Eder von den Eisbären Berlin gestorben: Eishockey-Star erliegt einem KrebsleidenDer Spieler der Eisbären Berlin, der bei der WM 2024 für Deutschland aktiv war, wurde nur 26 Jahre alt.

Weiterlesen »