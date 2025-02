Eisbären Berlin trotz starker Leistung nur ein Punkt gegen Fischtown Pinguins

Die Berliner Eisbären mussten sich in Bremerhaven trotz einer starken Leistung gegen den Vorjahresfinalisten Fischtown Pinguins mit einem Punkt begnügen. Das Spiel endete mit einem 4:5 nach Penaltyschießen.

Die Berliner Eisbären haben in Bremerhaven trotz einer starken Leistung im Kampf gegen den Vorjahresfinalisten Fischtown Pinguins einen Punkt geholt. Das Spiel endete mit einem 4:5 nach Penaltyschießen . Zwei Tore von Leonhard Pföderl sowie Treffer von Frederik Tiffels und Ty Ronning reichten für die Hauptstadt-Mannschaft nicht für einen Sieg. Die 4.647 Zuschauer in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven sahen von Beginn an ein schnelles und intensives Spiel.

Beide Teams verteidigten lange konsequent, ehe der ehemalige Eisbären-Profi Nino Kinder in der 14. Minute nach einer energischen Einzelaktion für die Gastgeber traf. Pföderl glich im ersten Powerplay der Berliner aus (18.). Nach der ersten Pause lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Pföderl in doppelter Überzahl (22.) und Tiffels (26.) trafen für die Berliner, Jan Urbas (23.) und Miha Verlič (30.) antworteten jeweils für die Hausherren. 45 Sekunden vor dem Drittelende erzielte Ronning den vierten Treffer der Hauptstädter. Im Schlussabschnitt traf nur der Bremerhavener Cedric Schiemenz (50.). Die Verlängerung blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte Ludwig Byström für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber





