Eisbären Berlin unterliegen Wolfsburg im Penaltyschießen

Deutscher Meister Eisbären Berlin muss sich den Grizzlys Wolfsburg im Penaltyschießen geschlagen geben. William Graber entschied das Duell für Wolfsburg.

Im Rahmen der Deutschen Eishockey Liga unterlag der deutsche Meister Eisbären Berlin am Freitagabend den Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 nach Penaltyschießen. Das Spiel fand vor 4.503 Zuschauern in der ausverkauften Eisarena Wolfsburg statt und bot einen hochdramatischen Abschluss. Obwohl die Berliner von Beginn an das Tempo bestimmten, scheiterten sie am Ende an ihrer eigenen Unschärfe und der Effizienz des Gegners.

Ursachen für die Niederlage der Eisbären

Eisbären Berlin kontrollierten die Anfangsphase, scheiterten jedoch wiederholt an ihren Chancen. Die Grizzlys Wolfsburg überstanden den Druck erfolgreich und gewannen zunehmend an Sicherheit. Ein entscheidender Fehler im zweiten Drittel führte zum 0:1 durch William Graber in der 29. Minute. Dieser Treffer markierte den Wendepunkt, der die Berliner unter enormen Druck setzte.

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Kritische Fehler im zweiten Drittelsabschnitt

Die Eisbären leisteten sich im Mitteldrittel zahlreiche Fehler, die sofort von den Kontern der Grizzlys Wolfsburg genutzt wurden. William Graber nutzte eine solche Situation aus und sorgte für die frühe Führung. Trotz der hohen Ballbesitzquote und der Offensive konnte Eisbären Berlin diesen Rückstand nicht mehr wettmachen. Die Unsicherheit in der Defensive half den Gästen, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

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Dramatischer Verlauf im Schlussdrittel

Im dritten Drittel zeigten die Berliner wieder ihre offensive Stärke. Yannick Veilleux equalisierte in der 42. Minute. Sieben Sekunden später sorgte Krestan für die Führung. Tyler Gaudet glich für die Grizzlys aus. Vikingstad stellte die Führung der Eisbären wieder her. Luis Schinko traf elf Sekunden vor Spielende zum Ausgleich.

Penaltyschießen entscheidet das Spiel

Da Luis Schinko den Ausgleichstraf in der regulären Spielzeit erzielte, folgte die Verlängerung. Diese verlief torlos, sodass ein Penaltyschießen die Entscheidung herbeiführte. Im Shootout verwandelte William Graber den entscheidenden Treffer. Damit sicherten die Grizzlys Wolfsburg den wichtigen Sieg gegen den deutschen Meister. Die Eisbären Berlin müssen nun die Leistung kritisch analysieren, um zukünftig bessere Ergebnisse zu erzielen.