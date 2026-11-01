Eisbären Berlin verlieren 1:3 gegen Adler Mannheim

Die Eisbären Berlin verlieren ihr Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim mit 1:3. Nach vier Siegen in Folge muss sich der deutsche Meister vor 14.200 Fans eine Niederlage gefallen lassen.

Im ausverkauften Spiel der DEL verloren die Eisbären Berlin ihr Spitzenspiel gegen die Adler Mannheim mit einer klaren 1:3-Niederlage. Dies geschah vor 14.200 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof, kurz bevor die nationale Eishockey -Pause aufgrund von Länderspielen einsetzt. Der Titelverteidiger aus der deutschen Hauptstadt musste nach vier aufeinanderfolgenden Siegen erstmals wieder das Handtuch werfen und dabei eine enttäuschende Vorstellung zeigen.

Erste Halbzeit ausgeglichen

Die Eisbären Berlin starteten stark in das Match und wollten von Beginn an die Initiative ergreifen. Allerdings erschwerte sich das Spiel für die Hausherren selbst durch diverse Fehler im defensiven Bereich. Die Adler Mannheim nutzten diese Schwächen eiskalt aus, als Luke Esposito einen Konter verwertete und die Führung zur 1:0-Marke markierte. Dies geschah in der vierzehnten Minute des Spiels.

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Kurz vor der ersten Pause gelang den Eisbären dann jedoch der verdiente Ausgleich. Markus Vikingstad sorgte dafür, dass die Mannen aus der Hauptstadt nicht ohne Treffer in die Pause gehen mussten. Das 1:1 wurde in der neunzehnten Minute erzielt und gab den Fans in der Arena am Ostbahnhof die Hoffnung, dass die Partie noch wendig werden könnte.

Entscheidung im Schlussdrittel

Im zweiten Drittel lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei keine weiteren Tore fielen. Die Spannung stieg, doch die Entscheidung fiel erst im Schlussabschnitt. John Gilmour brachte die Adler Mannheim nach einem beeindruckenden Alleingang wieder in Führung. Dieser Treffer in der fünften Minute des dritten Abschnitts drehte das Spiel komplett und stellte die Eisbären unter enormen Druck.

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Die Berliner warfen daraufhin alles nach vorne, um noch ausgleichend zu wirken. Trainer Serge Aubin zog dabei einen riskanten Schachzug und nahm Torhüter Jonas Neffin vom Eis. Der Versuch, mit einem zusätzlichen Feldspieler die Gleichstellung zu erzwingen, ging jedoch nicht auf und scheiterte an der defensiven Disziplin der Gegner.

Endstand durch ins leere Tor

Kristian Reichel nutzte die Situation perfekt aus und traf ins leere Tor, was den 3:1-Endstand bedeutete. Diese Niederlage beendet die positive Serie der Eisbären Berlin und ist ein herber Schlag für den deutschen Meister. Die Fans in der Arena am Ostbahnhof mussten sich mit einer deutlichen Niederlage gegen die direkte Konkurrenz zufriedengeben. Die Länderspielpause wird nun genutzt, um die Leistungen zu analysieren und sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Adler Mannheim zeigen sich weiterhin als konsequente Gegner der Eisbären Berlin in der DEL.