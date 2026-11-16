Eisbären Berlin verlieren gegen Schwenningen und geben Tabellenführung ab

Eisbären Berlin unterliegen den Schwenninger Wild Wings mit 2:4. Der deutsche Titelverteidiger verliert die Tabellenführung an Nürnberg. Ronning erzielte beide Treffer.

Die Eisbären Berlin haben ihr drittes Spiel in Folge verloren und damit die Tabellenführung der Bundesliga an die Nürnberg Ice Tigers abgegeben. Bei der Begegnung gegen die Schwenninger Wild Wings reichte es am Sonntagabend nur zu einer 2:4-Niederlage, was die aktuelle sportliche Krise der Hausherren weiter vertieft. Die Berliner präsentierten sich insbesondere in der Defensive und im Aufbau deutlich verwundbar.

Details zum Spielverlauf und Torschützen

Ty Ronning war der einzige Offensivmotor der Eisbären und erzielte beide Tore für die Hauptstadt-Mannschaft. Das Spiel begann mit einem 0:0 nach der ersten Drittel, in dem die Schwenninger konzentriert verteidigten und den Berlinern das Spiel machten. In der zweiten Spielhälfte nutzten die Gäste die offensichtlichen Schwächen der Berliner souverän aus. Connor Bunnaman brachte die Schwenninger in der 27. Minute in Führung, bevor Reed Lebster wenig später zum 2:0 für die Gäste erhöhte. Ty Ronning konnte kurz darauf den Anschlusstreffer erzielen, doch Lebster stellte den alten Abstand mit seinem zweiten Treffer in der 31. Minute sofort wieder her.

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Positionen der Verantwortlichen und Teams

Die Schwenninger Wild Wings zeigten sich als zielstrebiger und profitierten direkt aus den Fehlern der deutschen Meister. Philip Feist erzielte 35 Sekunden vor der Pausensirene den vierten Treffer für Schwenningen und sorgte damit für einen deutlichen Vorsprung. Die NürnbergerIce Tigers profitieren von dieser Niederlage und übernahmen die Tabellenführung. Die Berliner zeigten 40 Minuten lang eine schwache Leistung, die nicht dem Niveau eines Titelverteidigers entsprach. Vor 12.922 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war klar erkennbar, dass die Hausherren von Beginn an große Schwierigkeiten gegen die gegnerische Defensive hatten.

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Auswirkungen und aktuelle Situation

Im Schlussabschnitt ersetzte Jack LaFontaine Jonas Neffin im Tor der Eisbären, um die Defizite zu korrigieren. Trotz dieser Maßnahme blieb der Durchbruch aus. Kurz nach dem Wiederbeginn traf Ty Ronning zum zweiten Mal und sorgte für eine kurze Hoffnung, weitere Tore blieben den Berlinern aber verwehrt. Obwohl einige gute Gelegenheiten bestanden, gelang kein weiterer Erfolg. Die Niederlage bedeutet, dass die Eisbären nicht nur Punkte, sondern auch die moralische Führung in der Liga eingebüßt haben. Die Schwenninger Wild Wings hingegen festigten ihren Auftritt mit einem klaren Sieg und zeigten, dass sie gegen die Berliner bestehen können.