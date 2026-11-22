Die Eisbären Berlin sichern sich im DEL-Spiel gegen Straubing einen 6:4-Sieg. Leonhard Pföderl mit Doppelpack sorgt für die Tabellenführung.

Die Eisbären Berlin haben ihre Position an der Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) untermauert. Das Team aus der Hauptstadt gewann das ausgetragene Spiel bei den Straubing Tigers mit einem Endstand von 6:4 (1:1, 4:2, 1:1). Durch diesen Erfolg gelingt den Berlinerinnen und Berlinern der zweite Sieg in Folge und die feste Behauptung der Tabellenführung.

Der Spielverlauf und die Tore im Detail

Leonhard Pföderl wurde zum Mann des Nachmittags gekürt, da er zwei Tore für die Eisbären erzielte. Der Spielstart bei den Straubing Tigers erfolgte vor 5.520 Zuschauern sehr aggressiv. Das Team aus Bayern kam in den ersten Minuten besser ins Spiel und kontrollierte anfangs die Puckbesitzverhältnisse.

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Trotz der anfänglichen Dominanz von Straubing fiel die erste echte Berliner Chance schnell. Leonhard Pföderl traf bereits in der sechsten Minute zum 1:0. Dieser frühe Treffer sorgte für den nötigen心理ologischen Vorsprung im ersten Drittel des Spiels.

Der Ausgleich erfolgte in der elften Minute. Marcel Brandt nutzte die numerische Überzahl aus und glich zum 1:1 aus. Diese Phase zeigte die Taktik der Eisbären, schnell auf Chancen zu reagieren und die Führung des Gegners nicht lange zu dulden. Die Spielstruktur änderte sich dadurch merklich.

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Ausbauphase und Leistungsstärke der Eisbären

Nach der Pause setzten die Eisbären Berlin ihr Tempo fort. Marcel Brandt legte in der vierundzwanzigsten Minute sogar das 2:1 nach. Dieser Treffer markierte den Wendepunkt, ab dem die Berliner das Spiel zunehmend in die eigene Hand nahmen. Die Defensivarbeit verbesserte sich deutlich in dieser Phase.

Innerhalb weniger Minuten bauten die Gäste ihren Vorsprung aus. Liam Kirk traf in der fünfundzwanzigsten Minute. Yannick Veilleux erhöhte in der achtundzwanzigsten Minute. Leonhard Pföderl sorgte in der einunddreißigsten Minute erneut für Treffer. Damit stand es innerhalb von sechs Minuten 4:2 für Berlin.

Marcel Brandt vervollständigte seinen persönlichen Erfolg mit dem Treffer zum 3:2 in der dreiunddreißigsten Minute. Damit perfektionierte er sein Hattrick. Dieser Moment verdeutlichte die offensive Stärke der Berliner Mannschaft, die nun klar das Sagen im Spiel übernahm.

Reaktionen der Straubing Tigers und Abschluss

Kai Wissmann antwortete prompt für die Straubing Tigers. Er erzielte den Treffer zum 4:3 in der fünfunddreißigsten Minute. Dieser Treffer sorgte für etwas Spannung im Spielverlauf, da die Gastgeber nicht aufgaben. Die Eisbären ließen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen.

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Beaudin erzielte in der achtundvierzigsten Minute den Treffer zum 5:4. Auch nach diesem Treffer zeigte sich die Mentalität der Eisbären stabil. Das Team ließ keine Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen. Die defensive Struktur hielt weiterhin stand.

Straubing zog in der sechzigsten Minute den Torwart Jakub Škarek vom Eis. Dieser taktische Wechsel sollte einen Ausgleich erzwingen. Andreas Eder nutzte die leere Defensive und traf ins leere Tor. Das Spiel endete mit dem Endstand von 6:4 für die Eisbären Berlin. Der Titelverteidiger bleibt damit das Maß der Dinge in der Liga.