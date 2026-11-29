Die Berliner setzen ihre Erfolgsserie in der DEL fort und bleiben Tabellenführer. In einem engen Spiel verwandelt Liam Kirk den entscheidenden Penalty.

Die Berlin er setzen ihre Erfolgsserie in der DEL fort und bleiben Tabellenführer. In einem engen Spiel verwandelt Liam Kirk den entscheidenden Penalty. Berlin - Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga das fünfte Spiel hintereinander gewonnen und die Tabellenführung verteidigt.

Am Sonntag gewann der deutsche Meister gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:1 nach Penaltyschießen. Liam Kirk verwandelte den entscheidenden Penalty, zuvor hatte Markus Vikingstad für die Berliner getroffen. Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen eine verhaltene Anfangsphase, in der sich die Gäste vornehmlich auf die Defensive konzentrierten. Die Hausherren waren deutlich aktiver und gingen in der 16.

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Minute durch einen Treffer von Vikingstad in Führung. Nach der ersten Pause taten auch die Norddeutschen mehr für die Offensive und wurden ihrerseits gefährlicher. In der nun abwechslungsreichen Begegnung konnten Eisbären-Goalie Jonas Neffin und sein ebenfalls starker Gegenüber Kristers Gudlevskis aber lange weitere Tore verhindern. Erst im Schlussdrittel musste sich der Berliner Torhüter geschlagen geben.