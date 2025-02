Eisbären Regensburg in der DEL 2 in der Formschwäche

Die Eisbären Regensburg befinden sich in der DEL 2 im Kampf um den zehnten Tabellenplatz, der die Teilnahme an den Playdowns in Richtung Oberliga verhindert. In den letzten fünf Spielen sind die Regensburger punktlos und mit 5:24 Toren das schwächste Team der Liga. Andere Konkurrenten punkten hingegen deutlich besser und die Regensburger müssen in den direkten Duellen gegen Crimmitschau und Freiburg ihre Form verbessern, um den Abstieg zu vermeiden.

Der Kampf um den zehnten Tabellenplatz , der letzte, der die Teilnahme an den Playdowns in Richtung Oberliga verhindert, ist in der DEL 2 längst entbrannt – und die Eisbären Regensburg sind auf Rang zwölf mit 52 Punkten mittendrin. Im Vergleich zu den meisten direkten Konkurrenten punkteten die Oberpfälzer zuletzt allerdings deutlich zu wenig. Schaut man sich die Formtabelle der letzten fünf Spiele an, sind die Regensburger punktlos und mit 5:24 Toren das schwächste Team der Liga.

Nur die Freiburger Wölfe (1 Punkt, 9:21 Tore), Sonntags-Gegner der Eisbären und aktuell Zehnter und der ESV Kaufbeuren (9., 3 Punkte, 12:16 Tore) sind ähnlich schlecht. Andere Konkurrenten stehen deutlich besser da. Allen voran der EC Bad Nauheim (11., 10, 19:10) und die Eispiraten Crimmitschau (13., 10, 14:13), die am Freitag in Regensburg zu Gast sind, punkteten in den vergangenen fünf Spielen sehr ordentlich. Der Tabellenletzte aus Selb holte immerhin sechs Punkte (10:14 Tore). Die Bilanz der letzten zehn Spiele ist vor allem bei den Freiburgern verheerend. Ein Pünktchen holten die Wölfe bei 14:47 Toren. Die Eisbären stehen mit fünf Punkten und 17:44 Toren besser da. Und doch wieder deutlich hinter den anderen Konkurrenten. Kaufbeuren holte elf Punkte (30:36 Tore), Selb zwölf (30:33), Crimmitschau 13 (24:29) und Bad Nauheim ganze 18 Zähler (35:26). Die Regensburger büßten so in den vergangenen sechs Spielen teils große Vorsprünge ein. Am 40. Spieltag war etwa Crimmitschau zwölf Punkte hinter den Eisbären. Nun sind es noch zwei. Die Regensburger gehen damit als eines der formschwächsten Teams der Liga in die Endphase der Saison. In den direkten Duellen am Wochenende gegen Crimmitschau und Freiburg haben sie aber die Gelegenheit, die dürftige Bilanz aufzupolieren





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DEL 2 Eisbären Regensburg Playdowns Tabellenplatz Formschwäche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Zu später Anschlusstreffer: Eisbären Regensburg gelingt in Weißwasser nur einmal ein ComebackIm Eishockey gibt es viele Begriffe, die aus dem Englischen stammen. Die Wichtigsten stellen wir Ihnen vor.

Weiterlesen »

Eisbären Regensburg bieten Krefeld Paroli – Niederlage erst in der OvertimeDas Abseits im Eishockey ist etwas anders, als man es beispielsweise vom Fußball kennt. Wir erklären Ihnen, wann es gilt.

Weiterlesen »

Wichtige drei Punkte: Die Eisbären Regensburg ringen Rosenheim niederDas Abseits im Eishockey ist etwas anders, als man es beispielsweise vom Fußball kennt. Wir erklären Ihnen, wann es gilt.

Weiterlesen »

Aus einer 3:0-Führung wird für die Eisbären Regensburg beim Schlusslicht noch ein DebakelEishockey ist ein harter Sport, der mit hohem Körpereinsatz gespielt wird. Schlägereien sind keine Seltenheit.

Weiterlesen »

Eisbären Regensburg verpflichtet Torhüter Olivier RoyDer Eishockey-Zweitligist Eisbären Regensburg verpflichtet den erfahrenen Kanadier Olivier Roy als neuen Torhüter. Aufgrund von Verletzungen bei den bisherigen Torhütern war die Verstärkung dringend notwendig. Roy bringt viel Erfahrung aus verschiedenen Ligen mit und gilt als reaktionsschnell und nervenstark.

Weiterlesen »

In Bad Nauheim setzt es die nächste üble Niederlage für die Eisbären RegensburgDas Abseits im Eishockey ist etwas anders, als man es beispielsweise vom Fußball kennt. Wir erklären Ihnen, wann es gilt.

Weiterlesen »