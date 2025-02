Eisbären Regensburg verpflichten Andrew Schembri für DEL 2 Saison

Andrew Schembri kehrt für den Rest der DEL 2 Saison vom Oberliga-Verein Black Hawks Passau zu den Eisbären Regensburg zurück. Der 42-Jährige wird mit seiner altbekannten Rückennummer 74 auflaufen und ist für das Spiel am Sonntag bei den Freiburger Wölfen noch nicht spielberechtigt.

Die Eisbären Regensburg haben kurz vor Ende der Wechselfrist am Samstag noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Angreifer Andrew Schembri kehrt für den Rest der DEL-2-Saison von den Black Hawks Passau zurück in die Oberpfalz. Die Regensburger und die Passauer teilten die Neuigkeit am Samstagabend gleichzeitig mit. Der erfahrene Stürmer wird laut Eisbären-Mitteilung mit seiner altbekannten Rückennummer 74 auflaufen.

Für das Spiel am Sonntag bei den Freiburger Wölfen ist Schembri aber noch kein Kandidat. Er wird laut Mitteilung erst am Dienstag zum Team stoßen. Schembri ist in Regensburg kein Unbekannter: Er absolvierte bereits 215 Pflichtspiele für die Eisbären und verließ den Verein mit dem Meistertitel vergangenen Sommer in Richtung Passau und Oberliga Süd. Nun greift der 42-Jährige doch nochmal in der DEL 2 an. „Ich möchte mich für die Kooperation zwischen Passau und Regensburg bedanken, die eine temporäre Rückkehr möglich gemacht hat. Ich hoffe natürlich, dass ich für das Team eine Hilfe sein kann. Ich freue mich schon auf meine ‚alten‘ Teamkollegen, auf die Fans und die Stimmung in der Donau-Arena“, wird Schembri in der Mitteilung der Regensburger zitiert. Die Eisbären teilen mit: „Wir bedanken uns bei den Passau Black Hawks für die unkomplizierten Gespräche zu diesem Transfer und für die gute Zusammenarbeit während der gesamten Saison, in der unsere jungen Spieler in Passau wertvolle Eiszeit bekommen haben.“ Nach Ende der Saison wird Schembri, der seinen Vertrag in Passau erst unter der Woche verlängert hat, dann wieder zu den Black Hawks stoßen. „Es ist nicht leicht Andrew für die verbleibenden Spiele abzugeben, aber letztendlich haben wir die Entscheidung im Sinne des Vereins und der Zukunft getroffen. Außerdem freuen wir uns, dass wir unseren Kooperationspartner im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen können“, wird Kevin Dierks, Geschäftsführer der Black Hawks, in den Vereinsmedien zitiert. Zudem sei im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Eisbären ein gemeinsames Testspiel in der Saisonvorbereitung vereinbart worden





Eishockey DEL 2 Eisbären Regensburg Black Hawks Passau Andrew Schembri

