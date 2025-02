Eisbären verpflichten tschechischen Meister-Verteidiger Adam Smith

Die Eisbären Berlin haben kurz vor dem Transfer-Schluss den kanadischen Verteidiger Adam Smith verpflichtet. Pavel Gross, Trainer des tschechischen Spitzenteams Sparta Prag, beurteilt den Neuzugang für BILD als sehr gute Verpflichtung und hebt Smiths Stärke in der Defensive und in Unterzahl hervor.

Pavel Gross (56), der in der DEL für Mannheim und Preussen Berlin aktiv war und als Trainer bereits in Mannheim und Wolfsburg tätig war, ist aktuell Cheftrainer des Extraliga-Spitzenreiters Sparta Prag . Die Eisbären Berlin haben unmittelbar vor dem Transfer -Schluss (15. Februar) den Kanadier Adam Smith (28) unter Vertrag genommen. Der Verteidiger wird am Mittwoch (19.30 Uhr, MagentaSport) gegen Düsseldorf in der Uber Arena höchstwahrscheinlich sein Debüt im Eisbären-Trikot geben.

Für BILD beurteilt Pavel Gross, der als Trainer des tschechischen Spitzenteams Sparta Prag ein exzellenter Kenner des Eishockeys in unserem Nachbarland ist, den Berliner Neuzugang, der aus der tschechischen Liga vom HC Trinec kommt. Schließlich spielte Adam Smith zwei Jahre in der tschechischen Liga und wurde mit Trinec Meister. Gross zu BILD: „Da ist den Eisbären Berlin ein ganz guter Griff gelungen. Smith ist ein kompletter Verteidiger. Er spielt zwar unauffällig, aber ist ungemein sicher in der Verteidigung. Man darf von ihm jedoch jetzt keine Torflut erwarten. Vielmehr ist Smith sehr stark in Unterzahl.“ Und da haben die Eisbären ja zuletzt nicht so gut ausgesehen …Pavel Gross weiter: „Smith ist eine sehr gute Verpflichtung. Ich hätte ihn auch gern nach Prag geholt zu Sparta. Doch Trinec gab ihn nicht für einen Konkurrenten aus der tschechischen Liga frei. Und so wechselte er ins Ausland. Es gab wohl auch noch andere Interessenten, aber Smith entschied sich für Berlin.





Eisbären Berlin Transfer Adam Smith Pavel Gross Sparta Prag Tschechische Liga Verteidiger

