Eisbärin Milana erfolgreich operiert

Eine 14-jährige Eisbärin namens Milana hat erfolgreich eine Operation hinter sich, um einen kranken Backenzahn zu entfernen. Die Tierärztliche Hochschule (TiHo) unterstützte den Zoo-Arzt bei der schwierigen Prozedur.

Milana (14), eine 200 Kilo schwere Eisbär in, litt unter Problemen beim Kauen und hatte einen starken Maulgeruch. Die Tierpfleger bemerkten die Beschwerden und riefen den Zoo-Arzt Viktor Molnàr zu Hilfe. Dieser wandte sich an Experten der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) für Unterstützung. \Tierarzt Benjamin Metje kam zum „Hausbesuch“, um Milana zu untersuchen.

Durch das Training der Tierpfleger konnte Metje, dank Milanas Kooperationsbereitschaft, einen Blick ins Maul des Eisbären werfen und den bräunlich verfärbten Backenzahn im Oberkiefer identifizieren. Es wurde beschlossen, den Zahn zu entfernen. Zur Vorbereitung nutzten die TiHo-Tierärzte einen Eisbär-Schädel aus dem Landesmuseum, um die Strukturen und Wurzelpositionen des Gebisses genauer zu analysieren.\Als Milana unter Narkose lag, zeigte sich das Problem: Ein oberer Backenzahn war gespalten und musste entfernt werden. Für Zahnspezialist Metje war dies zwar Routine, aber eine Premiere: Noch nie hatte er einen Eisbären operiert. Doch Improvisation ist alles! Alle Geräte wurden im Stall aufgebaut, ein Dentalröntgengerät lieferte präzise Bilder. Die Narkose blieb stabil und der Tierarzt konnte den Zahn samt Wurzel schnell entfernen. Kurz danach ging es Milana wieder besser. Sie schlürfte immer wieder in die entstandene Lücke. Die Tierpfleger sorgten für kleine Fischstücke, bis Milana wieder richtig kauen konnte.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eisbär Operation Zahnerkrankung Tierärzte Tierschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Max Dilger: Möglicherweise noch eine OperationDonnerstag wurde Max Dilger an der gebrochenen Hand operiert, am Samstag darf er das Krankenhaus verlassen. Wie lange er ausfällt, lässt sich erst in drei Wochen sagen.

Weiterlesen »

Titanic: Eine Immersive Reise - Hamburg erwartet ab April eine interaktive AusstellungDie Geschichte des legendären Passagierschiffs Titanic wird ab April in Hamburg in einer interaktiven Ausstellung zum Leben erweckt. Besucher erwartet eine authentische Reise in die Vergangenheit mit Nachbildungen, Artefakten, 360-Grad-Projektionen und Virtual Reality.

Weiterlesen »

Kommentar: Hochwasser: Es braucht endlich eine ehrliche Diskussion über eine PflichtversicherungDass Bayern so vehement auf Fluthilfe aus Berlin pocht, liegt auch daran, dass hierzulande so wenige Menschen gegen Hochwasser versichert sind. Das muss sich ändern.

Weiterlesen »

Vermisst: Elfjährige Milana aus BarsinghausenDie Polizei sucht nach der elfjährigen Milana aus Barsinghausen, die seit fast einer Woche vermisst wird. Letzter bekannter Aufenthaltsort war eine Jugendeinrichtung in Hannover.

Weiterlesen »

Apple TV+: Eine Serie bescherte dem Streamingdienst über eine halbe Milliarde US-DollarEinem Bericht zufolge verdient sich Apple TV+ mit hauseigenen Serien ein goldenes Näschen. So hat eine bestimmte Serie über 600 Millionen..

Weiterlesen »

One Piece-Theorie: Zwei Nika-Teufelsfrüchte – Eine für Freude, eine für ZerstörungNeue Informationen über den Sonnengott Nika in One Piece-Kapitel 1136 haben Fans auf eine spannende Theorie gebracht: Es könnten zwei Nika-Teufelsfrüchte geben. Ruffy hat die Frucht der Freude gegessen, aber könnte es eine weitere geben, die mit Zerstörung und Verwüstung verbunden ist?

Weiterlesen »