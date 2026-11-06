Eisenkot meldet Fortschritt in Koalitionsgesprächen zur Regierungsformierung

Eisenkot berichtet von bedeutenden Fortschritten bei Koalitionsverhandlungen in Israel. Herzog steht kurz vor dem Auftrag zur Regierungsbildung nach der Knesset-Wahl.

Der ehemalige Generalstabschef Eju Eisenkot hat im Onlinedienst X am Freitag erklärt, dass in den laufenden Koalition sgesprächen mit Vertretern verschiedener Parteien bedeutsame Fortschritte hin zu einer Regierungsmehrheit erzielt wurden. Diese Einschätzung gab er rund eineinhalb Wochen nach der israelischen Parlamentswahl ab, bei der kein einziges politisches Lager eine klare Mehrheit erringen konnte. Die Aussagen von Eisenkot markieren einen wichtigen Schritt im komplexen Prozess der Neuausrichtung der israelischen Regierung.

Details zu den Koalitionsgesprächen

Eisenkot betonte, dass bei weitem nicht alle Verhandlungsrunden öffentlich bekannt gegeben worden sind. Teilweise hätten die Gespräche erst in den vergangenen Stunden stattgefunden, was auf eine hohe Dynamik und Intensität der aktuellen Diskussionen hindeutet. Bei der Parlamentswahl, die am Dienstag vergangener Woche stattfand, blieb der rechtsreligiöse Block um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit 53 Sitzen hinter einer absoluten Mehrheit zurück. Das Oppositionsbündnis unter Führung von Eisenkot landete bei 48 Mandaten, was eine Koalitionsfindung zwingend erforderlich macht.

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Auftrag zur Regierungsbildung steht an

Eisenkot kündigte an, dass er am Sonntag einem Abgeordneten in der neu gewählten Knesset den konkreten Auftrag zur Regierungsbildung erteilen werde. Staatspräsident Isaac Herzog hatte in dieser Woche bereits die verschiedenen politischen Kräfte in Israel zu Gesprächen empfangen. Seine verfassungsmäßige Aufgabe besteht darin, den Politiker mit den besten Aussichten auf eine Parlamentsmehrheit mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen. Dieser Schritt folgt der etablierten prozeduralen Logik im israelischen Parlamentssystem nach einer gescheiterten Mehrheitsfindung.

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Zeitrahmen und nächste Schritte

Sobald Herzog einem Abgeordneten das offizielle Mandat erteilt hat, beginnt die offizielle Frist zur Regierungsformierung. Dieser Abgeordnete hat genau 28 Tage Zeit, um eine stabile Koalitionsregierung zu schmieden und das Parlament zu überzeugen. Eine Verlängerung dieses Zeitraums um weitere 14 Tage ist laut den aktuellen Regeln möglich, falls notwendig. Sollte der mit dem Auftrag betraute Abgeordnete innerhalb dieser Frist scheitern, kann Herzog einen anderen Politiker mit der Regierungsbildung beauftragen, was den Prozess weiter verzögern würde.